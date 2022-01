Aluevaaliehdokkaan mielipide: On viisautta edetä rakentavasti keskustellen

Aluevaalit 2022

Sunnuntain vaaleissa valittava aluevaltuusto tekee heti toimintansa alkumetreiltä lähtien tärkeitä päätöksiä. Valtuusto päättää mm. tulevan hyvinvointialueen budjetista. On siis pohdittava, mihin kaikkeen rahat riittävät, kun nykyiselläänkin kuntien kantokyky on koetuksella. Yksi vaativa ja tärkeä asia tulee olemaan palveluverkosta päättäminen. Kristallipalloa ei ole kenelläkään ja kuitenkin pitäisi osata ennakoida ja nähdä pitkälle tulevaisuuteen, oman haasteensa tähän tuo myös alueemme väestön vahva ikääntyminen.

Hyvinvointialueen henkilöstön osuutta ei voi riittävästi korostaa. Riittävä määrä koulutettuja hoitajia on ensimmäinen edellytys hyvälle hoidolle, samoin henkilöstötarvetta on pelastustoimessa, jotta palvelut on mahdollista turvata koko alueelle kattavasti. Me jokainen aluevaaliehdokas haluamme parantaa työoloja, työhyvinvointia ja johtamista. Kaikki todella tärkeitä asioita, mutta toteutuakseen tavoitteet vaativat edelleen valtavan määrän yhteistyötä, henkilöstön kuulemista ja osallistamista. Kaikki hiljainenkin tieto on arvokasta ja saatava nyt käyttöön.

Olen itse toiminut yli 40 vuotta hoitotyössä, siitä yli 10 vuotta pääluottamusmiehenä ja nyt viimeiset neljä vuotta Soiten hallituksessa. Nuo vuodet ovat tuoneet arvokasta kokemusta ja näkökulmia eri puolilta. Ajattelen, että nykyistä enemmän tulisi henkilöstölle luoda vaikutusmahdollisuuksia oman työn suunnitteluun ja toteutukseen ja kantamaan sitä kautta myös enemmän vastuuta. Uskon sen motivoivan entistä enemmän ja auttavan myös jaksamaan, vaikka työtehtäviä olisi paljonkin. Toki palkkausasiaakin on edistettävä.

Oma hyvinvointialueemme on Suomen pienin. Sitä on kehuttu joustavaksi ja ketteräksi, sen myös itse allekirjoitan. On suuri etu, että ihmiset tuntevat alueen ja paljolti myös toinen toisensa. Asioiden hoito on helpompaa.

Uusi aluevaltuusto päättää organisaatiorakenteesta, lautakuntien määrästä ja jäsenten valitsemisesta eri toimielimiin. Alueelle asetetaan myös nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto. Neuvostojen toiminnasta olemme jo nykyisen Soiten aikana saaneet hyviä kokemuksia. Muutoinkin asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista on pidettävä huolta, tässä on mm. asiakasraadeilla on tärkeä osuus.

THL:n Sosiaali- ja terveyspalvelut Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella, alueellinen asiantuntija-arvio julkistettiin 12.1.2022, se antaa erinomaisen pohjan tulevien päätösten tueksi. Paljon hyvää on jo tehty, mutta toki vielä kehitettävääkin löytyy.

Soiten viranhaltijat tekevät kovan työpaineen alla arvokasta ja sitoutumista vaativaa hyvinvointialueen valmistelutyötä – kaikki tuki heille siinä tehtävässä. Tulevan aluevaltuuston on hyvä siitä jatkaa. Nyt jos koskaan toivon myös tulevilta päättäjiltä suurta viisautta ja rakentavaa keskustelua, miten hyvinvointialueemme organisaatiorakennetta ja strategiaa viedään eteenpäin. Meillä on Keski-Pohjanmaalla hyvä etumatka moniin muihin hyvinvointialueisiin verrattuna, pidetään huoli ettemme hukkaa sitä etumatkaa.