Aluevaaliehdokkaan mielipide: Yhteistyötä tarvitaan niin viranhaltijoiden kuin henkilökunnan kanssa

Aluevaalit 2022

On mielenkiintoista nähdä niin vaalien tulos kuin osallistuminen vaaleihin, niitä ei varmaan kukaan osaa ennustaa muuten kuin arvailla. Paljon on ollut hyviä kirjoituksia. Jokainen on voinut tuoda esiin niitä tärkeitä asioita, jotka ovat itselleen ja tulevan hyvinvointialueen asukkaille. Kuitenkin pitää olla huolissaan osallistumisesta, mikä tulee olemaan äänestysprosentti.

Olen ollut rakentamassa alueen palveluita, viimeisenä Soiten rakentaminen. Tiedän, ettei se tule olemaan kivutonta ja yllätyksiäkin varmaan tulee. Ei turhaan voi korostaa näiden vaalien tärkeyttä, mikä merkitys näillä on. Niissä luodaan pohja hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Ei yksinomaan palveluverkolla, joka on jokaisen huulilla, vaan mitä se pitää sisällään.

Yksi tärkeä asia tulee olemaan palveluiden hinnoittelu, millä hinnalla jokainen voi saada sen tarvittava palvelun tai hoidon. Tuleva valtuusto tulee olemaan aika iso kokoonpanoltaan, sillä saadaan kattavampi ja edustuksellisempi mutta huomioon ottaen sen tehtävät ja merkitys, ihan kohtuullinen. Sitä tärkeämpi on mitä muuta tähän hallintohimmeliin rakennetaan ja valitaan lautakuntia ja jaostoja, jotka tulevat tekemään suuren osan koko hyvinvointialueen tulevaisuuteen.

Kaikesta huolimatta ketä näihin sitten valitaankin, pitää pystyä tekemään yhteistyötä niin välissään kuin viranhaltioiden ja henkilökunnan kanssa. Sen kun muistaa, kuunnella, ottaa palautetta vastaan ja ennen kaikkia perustelemaan miksi olin sitä mieltä, niin kyllä se siitä.

Mauri Lahti,

aluevaaliehdokas (sd.),

Kokkola