Aluevaaliehdokkaan mielipide: Äänestäminen kannattaa

Aluevaalit 2022

Nyt käytävät aluevaalit on ehkä tärkeimmät vaalit pitkään aikaan. Näissä vaaleissa annetaan suuntaviivat sote-palveluiden sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisestä pitkälle tulevaisuuteen. Palveluiden turvaamiseen tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden ja myöskin poliittisten ryhmien välillä.

Hoitajapulasta ollaan huolissaan ja siihen on esitetty koulutusmäärien lisäämistä ja jopa ulkomailta rekrytoimista. Viime päivinä on tullut esille, että koulustuspaikkojen lisääminen ei ainakaan yksin ole lääke, koska hakijoita koulutuksiin ei ole ollut riittävästi. Kyse on hoitoalojen vetovoimasta. Joka näkyy alalle hakeutumisessa.

Li Andersson totesi puoluejohtajatentissä johtopäätökseksi, että hoitajapula ei ratkea ilman parannuksia palkkaukseen ja työoloihin. Niin yksinkertaista se vain on. Tuosta on helppo olla samaa mieltä.

Hoitajapula on akuutti, mutta samalla täytyy muistaa kaikki muutkin pienipalkkaiset työntekijät, joita ilman hoitoaloilla ei pärjätä. On siivoojia, laitos- ja välinehuoltajia jne, millä nimikkeellä he nykyisin toimivatkaan. Heidän työpanoksensa on erittäin tärkeä kokonaisuudessa. Ja antaa myös mahdollisuuden hoitajille keskittyä omaan työhönsä.

Nykyisen kaltainen palveluverkko voidaan jatkossakin säilyttää ja jopa parantaa. Kyse on tietysti poliittisesta tahdosta. Sote-menojen rahoitusta joudutaan varmasti tulevaisuudessa lisäämään, koska palvelutarve kasvaa. Sitä ei käy kiistäminen, eikä lääkkeeksi käy palveluiden yksityistäminen.

Se kuinka palvelut jatkossa järjestetään, riippuu näiden vaalien tuloksesta. Inhimillisyys on oltava mukana päätöksenteossa.

Kauko Niemi,

aluevaaliehdokas (vas.),

Kokkola