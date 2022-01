Aluevaaliehdokkaan mielipide: Aika kuunnella Keski-Pohjanmaan maakunnan ääntä

Aluevaalit 2022

On ollut mieltä alentavaa lukea vaaliehdokkaitten jutustelua palstalla. Kuka varastaa hallituksen linjauksia hyvinvointialueen tavoitteiksi, kuka kirjoittelee asian vierestä, moni ehdokas ei edes tajua, mistä on kyse ja miksi on ehdolla. Vaaleja pidetään normaaleina, kuten satoja poliittisina "ajojahteina" kautta aikain. Aluevaaleissa pitäisi puoluepolitiikka kieltää. Edustajaksi ei toivottavasti valita ammattipoliitikkoa pelkän nimen perusteella. Vaalit ovat henkilövaalit jos mitkä. Tehtävään vaaditaan sosiaalista ja kansalaisen hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa.

Tuleva tehtävä on vaativa. Se perustuu kokemukseen, luottamukseen tasapuolisuuteen, ammattitaitoon ja älylliseen lahjakkuuteen. Soiteen ei mennä kuin sotaan: "Sapelit soitellen, ja kalvat kalistellen".

Siksi onkin käsittämätöntä, että taas kerran "vastustajat" väheksyvät Keski-Pohjanmaan maakunnan pienuutta. Hyvä tavaton. Sama tavoite hyvinvoinnilla on, vaikka "hyvin hoivattavia" olisi 68 000 vastaan 168 000. Tehkäämme Keski-Pohjanmaan Soitesta valtakunnan paras.

Keski-Pohjanmaata on "syöty" joka suunnasta. Parhaimmillaan maakunta kattoi kunnat Uusikaarlepyystä Kuusamoon. Rannikolle perustettiin kielipoliittisista syistä "piskuinen pakkomaakunta" Pohjanmaa vain vajaa 30 vuotta sitten. Nimeksi ei kelvannut Rannikkopohjanmaa (tai Länsi-Pohjanmaa) – käsittämätöntä poliittista hölmöilyä, ja eriarvoisuutta.

Nyt on aika kuunnella Keski-Pohjanmaan maakunnan ääntä, toiveita ja tarpeita. Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Luoto on liitettävä Keski-Pohjanmaan maakuntaan – Soiteen. Kuten myös meiltä varastettu Kalajokilaakson osa: Kalajoki, Sievi ja Reisjärvi. Miksi "naapurikuntalaisille" kelpaa osallistua Keski-Pohjanmaan hiihdon maakuntaviestiin, kun kullakin maakunnalla on oma viestinsä, ja muuten kumarretaan Vaasan ja Oulun suuntaan.

Vaaliteemoistani merkittävimmät ovat: Keski-Pohjanmaan maakunnan palauttaminen entiseen kukoistukseensa. Kunnat on asetettava tasapuoliseen asemaan koosta riippumatta. Jokaiseen kuntaan on varmistettava oma terveysasema, pienoisapteekki, ja tarvittava lääkäripäivystys, esimerkiksi yhtenä arkipäivänä viikossa. Omaishoitajien palkkausta on nostettava reilusti.

Ruotsinkielipakko on Soitessa poistettava. Jokainen Suomen kansalainen osaa suomenkielen. Ellei osaa, niin opetelkoon. Ja mikä tärkeintä. Eutanasia on vahvistettava koko valtakuntaan, jokaisen kansalaisen oikeudeksi.

Terveisin krematorion Kokkolaan aikaansaanut, 20 vuotta vapaaehtoistyöhön osallistunut ystäväpalvelija, ja jokaisen ystävä ikään, kokoon, sukupuoleen ja näköön katsomatta.

Reijo Kivelä,

Sotatieteiden maisteri, majuri,

aluevaaliehdokas (ps.),

Kokkola