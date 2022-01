Lukijan mielipide: Aluevaalit ovat poliittiset vaalit

Kannanpa korteni kekoon aluevaaliasiassa, vaikken ehdolla olekaan.

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuuston jäsenet, joita Pohjois-Pohjanmaan alueelle tulee 79. Kun aluevaltuustot aloittavat toimintansa, Suomeen syntyy uusi hallintotaso. Se asettuu kunta- ja valtionhallinnon välille. Aluehallituksen ja aluevaltuuston lisäksi asioita valmistelevat ja käsittelevät lautakunnat ja valiokunnat. Lautakunnilla on päätösvalta, valiokunnilla on pelkkä asian käsittely- ja esitysoikeus. Aluevaaliehdokkaista ne, jotka eivät pääse valtuustoon, saavat paikkoja lautakunnista ja valiokunnista samalla tavalla kuin kunnissa valitaan lautakuntiin jäsenet. Kyse on siis suuren luokan muutoksesta, johon liittyy myös kustannuksia.

On arvioitu, että tämän hallintokuvion myötä Suomeen syntyy 200 hyväpalkkaista uutta päätoimista tai sivutoimista tointa: puheenjohtajuudet hallituksissa, valtuustoissa, lautakunnissa ja valiokunnissa. Luottamuspaikkojen kokouspalkkiot on myös oma menoeränsä. Lisäksi on esitetty tukirahaa jokaista valtuutettua kohti jokunen tonni. Mikäli tukiraha olisi 4700 euroa per valtuutettu, koko Suomen tukirahapotti olisi n. 6,7 miljoonaa euroa. Kun tähän lisätään kokous- ja puheenjohtajapalkkiot, puhutaan n. 8 milj. euron potista. ( Iltalehden aluevaalitentti/ Elli Harju 14.1.2022) Näilläkin tukirahoilla saataisiin paljon hyvää aikaan, mikäli ne menisivät sote- ja pelastustoimen rahoitukseen. Sote- ja pelastustoimen järjestelystä kai tässä uudistuksessa on kuitenkin kyse.

Ehdokkaalla, jota äänestän, tulee olla seuraavia ominaisuuksia: tietoa ja taitoa sote- ja pelastusalan hallinnosta ja toiminnasta, ymmärrystä siitä, että aluevaltuustossa ei olla päättämässä pelkästään oman kunnan sote- ja pelastustoimen asioista, kyse on koko Pohjois-Pohjanmaan asioiden hoidosta tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja yhteistyökykyisesti sekä kokemusta poliittisesta päätöksenteosta. Mielestäni ei kannata äänestää henkilöä, jolla on minimaalinen poliittinen kokemus. Tämän vuoden aikana aluevaltuustoissa tehdään päätökset niin rahanjaosta kuin toimintastrategiasta, tavasta toimia tulevaisuudessa. Noviiseilla aika menee harjoitellessa ja varsinaiseen toimintaan ei ole vielä riittävää tieto-taitoa.

Aluevaltuutetulla ei saa olla liikaa olemassa olevia poliittisia paikkoja. Jos valtuutettu on ministeri, kansanedustaja ja/tai kunnan hallinnossa korkealla päättävällä paikalla oleva, voi olettaa, että kaikkeen aika ei riitä ja asioita hoidetaan ainakin osittain vasemmalla kädellä ja varavaltuutettujen voimalla.

Aluevaltuustovaalit ovat poliittiset vaalit, eivät henkilö- tai kuntavaalit. Äänestäminen on äärimmäisen tärkeää, koska kyseessä on meitä ja tulevia sukupolvia koskevat terveyteemme ja hyvinvointiimme liittyvät vaalit.

Eero Erkkilä,

Nivalan perussuomalaisten paikallisosaston pj.