Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerien Blinkenin ja Lavrovin tapaaminen käynnistyi – Venäjä ei odota läpimurtoa

Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin tapaaminen on alkanut Sveitsin Genevessä.

Suurta huomiota keräävä tapaaminen keskittyy Euroopan turvallisuuteen ja Ukrainan tilanteeseen. Venäjä on viime kuukausina kerännyt noin 100 000 sotilasta ja raskasta aseistusta Ukrainan rajojen tuntumaan, ja länsi on varoittanut mahdollisen hyökkäyksen vakavista seurauksista.

Lavrov sanoi medialle tapaamisen alkaessa, ettei Venäjä odota perjantain keskusteluista läpimurtoa. Blinken puolestaan kertoi venäläiskollegalleen, että Yhdysvallat hakee edelleen diplomaattista ratkaisua tilanteeseen. Hän myös sanoi, että lännen reaktio Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan olisi "yhtenäinen, nopea ja vakava."

Blinken on jo etukäteen sanonut, ettei aio tuoda Geneveen Venäjän peräämiä kirjallisia vastauksia sen niin sanottuihin turvatakuuvaatimuksiin.

Venäjä on vaatinut viime viikkoina sitovia lupauksia siitä, ettei Nato saa enää laajeta itään. Ennen perjantain tapaamista Venäjän ulkoministeriö kertoi maan haluavan Naton joukkojen ja aseistuksen vetämistä "niistä maista, jotka eivät olleet Naton jäseniä ennen vuotta 1997, mukaan lukien Bulgariasta ja Romaniasta." Kaikki Naton laajeneminen Itä-Eurooppaan on tapahtunut vuoden 1997 jälkeen.

Sodan uhka leijuu ilmassa

Yhdysvaltain hallinto on varoittanut tiedustelutietoon vedoten, että Venäjä saattaa hyökätä Ukrainaan minä hetkensä hyvänsä. Huolia on lisännyt se, että viime päivinä Venäjä on siirtänyt sotakalustoa myös Valko-Venäjälle.

Venäjä ilmoitti torstaina uusista sotaharjoituksista, joita järjestetään maan puolustusministeriön mukaan tammi- ja helmikuussa merivoimien "kaikilla vastuualueilla" Atlantilla, Tyynellämerellä, Jäämerellä ja Välimerellä.

Ukraina puolestaan ilmoitti perjantaina Geneven tapaamisen alla Venäjän lisänneen tässä kuussa asetoimituksiaan Itä-Ukrainan kapinallisille.

Ukrainan mukaan Venäjä on tammikuun aikana toimittanut salaa maanteitä ja rautateitä pitkin Itä-Ukrainan kapinallisalueille useita tankkeja, tykkejä ja muuta aseistusta. Venäjä on toimittanut alueelle Ukrainan mukaan myös ammuksia sekä yli 7 000 tonnia polttoainetta.

Venäjän tukemat kapinalliset ovat sotineet Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa vuodesta 2014. Konfliktissa on kuollut yli 13 000 ihmistä.

Jotkut venäläiset kansanedustajat ovat vaatineet, että Venäjä tunnustaisi separatistialueiden itsenäisyyden.

Käynnissä diplomatian superviikot

Venäjä ja länsi kokoustivat viime viikolla tiiviisti. Ukrainan tilannetta ja Euroopan turvallisuutta puitiin niin Yhdysvaltain ja Venäjän välisissä keskusteluissa, Nato-Venäjä-neuvostossa kuin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössäkin (Etyj). Keskustelut eivät tuoneet läpimurtoa, eikä Nato tinkinyt avoimien ovien periaatteestaan.

Yhdysvallat ja Nato ovat ilmaisseet halukkuutensa diplomatian jatkamiseen, mutta Venäjä on penännyt pikaisia vastauksia vaatimuksiinsa ja sanonut olevansa valmis huolehtimaan turvallisuudestaan muilla keinoin, jos neuvottelut eivät tuo tuloksia.

Diplomatia on jatkunut tällä viikolla, ja Blinken on kiertänyt Eurooppaa. Hän kävi keskiviikkona Ukrainassa ja tapasi torstaina Berliinissä ulkoministerikollegansa Saksasta, Ranskasta ja Britanniasta.

Berliinissä pitämässään puheessa Blinken sanoi, että Ukrainan tämänhetkisessä tilanteessa on kyse enemmästä kuin vain kahden valtion, tai Venäjän ja Naton, yhteenotosta. Ulkoministerin mukaan Venäjä loukkaa valtioiden itsemääräämisoikeuden periaatetta, kun se vaatii lupausta siitä, ettei Ukraina voi liittyä Natoon.

– Jos annamme Venäjän loukata näitä periaatteita ilman seurauksia, se veisi meidät takaisin paljon vaarallisempaan ja epävakaampaan aikaan, jolloin tämä manner ja tämä kaupunki (Berliini) oli jaettu kahtia... ja täysimittaisen sodan uhka roikkui kaikkien yllä, Blinken sanoi.

Johnson ja Scholz varoittivat Venäjää

Länsi on toistuvasti varoittanut Venäjää siitä, että hyökkäyksestä Ukrainaan olisi sille vakavia seurauksia. Britannian ja Saksan johtajat varoittivat jälleen perjantaina Venäjää hyökkäyksen kalliista hinnasta.

Britannian pääministeri Boris Johnson ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz puhuivat tilanteesta puhelimitse torstai-iltana ja olivat molemmat syvästi huolissaan tilanteesta. Johnsonin kanslian mukaan Scholz ja Johnson olivat yhtä mieltä siitä, että hyökkäys Ukrainaan olisi Venäjältä vakava strateginen virhe.

– Pääministeri korosti sen tärkeyttä, että Nato-liittolaiset tekevät yhdessä työtä koordinoidun reaktion eteen, pääministerin kanslia tiedotti.