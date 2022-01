Aluevaaliehdokkaan mielipide: Miksi aluevaalit eivät kiinnosta?

Aluevaalit 2022

Olin jalkautuneena vaalikampanjan merkeissä kaupungilla. Ihmisiä puhutellessa tuli huolestuttavan usein kommentteja, kuten en äänestä, en halua osallistua, enkä edesauttaa toteuttamaan lisää turhaa ja kallista hallintoa. Asia ei kosketa, eikä kiinnosta minua millään tavoin ja verotus vain kiristyy. Reilusti puolet kohtaamistani ihmisistä olivat aidosti kiinnostuneita ja halusivat keskustella aiheesta ja kuulla perustelut.

Vastaus väittämään, että rakennetaan lisää hallintoa eli nyt vastuu palveluista siirtyy nykyisiltä 200 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolta 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Vaaleilla valittavat päättäjät vastaavat palvelujen kehittämisestä ihmisten parhaaksi, että palveluja saa myös pienissä ja syrjäisissä kunnissa. Uudistuksella voidaan hillitä kustannusten kasvua. Vaikuttavuus ja toimenpiteiden oikea-aikaisuus tuo säästöjä. Siksi kustannuspaineita hillitään parhaiten panostamalla lähipalveluihin, nopeaan palveluihin pääsyyn ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Asia ei kiinnosta eikä kosketa minua. Mietin tätä, yhteiskuntaa sekä järjestelmää missä me Suomessa elämme. Tulin siihen tulokseen, että kyllä vaalit ja nämä asiat koskettaa meitä jokaista on elämän tilanteemme mikä akselilla vauvasta vaariin. Sosiaaliturvaa on jo lapsilisä, jota maksetaan jokaiselle lapselle vanhempien varallisuudesta riippumatta. Neuvolapalvelut ovat jokaisen lapsen perusoikeus. Kouluterveyden- ja opiskelijaterveydenhoito kuuluu kaikille opiskelijoille. Edellä mainitut tehtävät kuuluvat julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuuseen. Sitten ollaankin työikäisiä ja työterveyden piirissä. Jos on työtön ja ulkona työterveyspalveluiden piiristä tai muusta syystä työelämän ulkopuolella on todennäköisesti sosiaaliturvan saaja jossain muodossa. Sitten tullaankin eläkeikään ja ulos työterveyden piiristä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Meistä jokainen maksaa veroja, eli on osallinen maksamalla kulut ja kantamassa vastuuta meidän kaikkien hyvinvoinnista.

Äänestämällä hyvinvointivaaleissa olet päättämässä miten kehitämme sote- ja pelastustoimen palveluita meidän alueen asukkaiden tarpeita vastaaviksi ja säilytämme lähipalvelut ja päivystävän sairaalan maakunnassa.

Anneli Palosaari,

aluevaaliehdokas (kesk.)

Kokkola