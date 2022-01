Lukijan mielipide: Hyvinvoinnista ja maailmanparannuksesta

Maanantain Keskipohjanmaassa oli mielipidesivulla kirjoitus otsikolla "Hyvinvointi vai maailmanparannus".

Nyt on menossa aluevaalikampanja, jossa valitaan valtuustot tuleville hyvinvointialueille. Näillä vaaleilla ja tulevilla valtuutetulla ei ole mitään tekemistä Suomen maksaman kehitysavun kanssa, ja yhtä vähän bensan hinnan kanssa, vaikka eräässä ps:n vaalimainoksessa näin annetaan ymmärtääkin. Suomi on allekirjoittanut sopimuksen, niin kuin kaikki muutkin OECD-maat, että se maksaa tietyn summan bruttokansantuotteesta (n. 0,5%) kehitysapua kolmannen maailman maille. Useimmat muut OECD-maat maksavat 0,7%. Kyllä täytyy olla erikoinen matematiikka, jolla saadaan tuo 0,5% BKT:sta viemään Suomen perikatoon. Mitä tulee maapallon ilmaston lämpenemiseen, niin siinäkin Suomi on lupautunut tekemään oman osansa sen hillitsemiseksi, niin kuin kaikki muutkin sivistysvaltiot.

Vuodatuksensa lopussa mielipidekirjoituksen laatija vielä syyttää muita puolueita suomalaisten elämän kurjistamisesta, vieläpä tarkoituksella. Sehän tarkoittaisi, että puolueet, joiden kannatus vaaleissa on reilusti yli 80% ampuisivat itseään jalkaan koko ajan.

Seppo Heiska,

äänestäjä