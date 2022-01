Pääkirjoitus: Voiko tämä olla näin vaikeata – Terveydenhuolto on kuormittunutta ilman henkilökunnan rokoteselvittelyä

Rokotuksista ja rokotekattavuudesta on riittänyt puhetta ja syystäkin. Yksi iso keskustelunaihe on ollut sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskentelevien ihmisten rokotekattavuus ja se, että osa alan ihmisistä on avoimesti tai vähemmän avoimesti vastustanut rokotteita. Miksi yhden alan rokotuksista puhutaan? Sote-alan monella työntekijällä pitää olla koronarokotus tai tieto koronataudin sairastamisesta helmikuun alussa. Sitä edellyttää tartuntatautilakiin joulukuussa tehty lisäys.

Ilmiselvä syy on se, että jos terveydenhoitoalan ihmiset itse eivät usko rokotuksiin, on aika vaikea motivoida osaa muistakin ihmisistä ymmärtämään rokotteiden vaikutus. Huoli johtuu myös siitä, että monet meistä haluavat varmistua omasta ja läheisten terveysturvallisuudesta. Rokottamaton hoitohenkilökunta voi tuntua riskiltä.

Soite sai omat sisäiset ohjeensa valmiiksi tällä viikolla. Sinänsä kyse ei ole rokotepakosta, koska työntekijälle on tarjottava vaihtoehtoista työtä, jos rokote puuttuu. Se ei kuitenkaan ole helppoa. Peruspalveluyhtymä Kallion terveyspalvelujohtaja Margit Yli-Kotila toteaa Keskipohjanmaan haastattelussa, että sellaista voidaan tarjota ehkä harvoille. Kalajoen sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Peltokorpi puolestaan arvioi, että korvaava työtä voi löytyä koronajäljityksestä ja rokotetietojen kirjaamisesta (KP 22.1.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Soiten palvelusuhdepäällikkö Pirkko Härkänen toivoo, että rokotteesta kieltäytyvien määrä jää mahdollisimman pieneksi. Jos sopivaa työtä ei löydy, on seurauksena palkaton vapaa. Se on tietysti huono vaihtoehto alalla, jossa tarvitaan kiivaasti työvoimaa. Myös Tehyn virallinen linja on ollut, että korona- ja muut rokotteet kannattaa ottaa ja perustelut ovat hyvät. Ottamalla rokote suojellaan potilasta ja myös työtoveria.

Henkilökunnan rokotetilanteen selvittäminen ja vaihtoehtoisen työn etsiminen on iso työ sairaanhoitopiireissä ja eri yksiköissä. Ylimääräinen ponnistus tuntuu suorastaan kohtuuttomalta, kun ottaa huomioon, miten kovassa paineessa sairaanhoitopiireissä on ollut kaksi vuotta. Tämä näkemys ei tarkoita, etteikö rokottaminen olisi tarpeen ja asian selvittäminen välttämätöntä. Tekisi mieli kysyä, miten tämä voi olla näin vaikeata? Eikö sinne rokotettavaksi vain voi mennä, jos ei ole lääketieteellistä syytä olla menemättä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.