Fennovoiman omistajayhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Matti Suurnäkki

Helsinki

Ydinvoimayhtiö Fennovoiman pääomistajan Voimaosakeyhtiö SF:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Matti Suurnäkki. Hän on aiemmin tehnyt pitkän uran Outokummussa ja toiminut usean vuoden ajan Voimaosakeyhtiö SF:n hallituksessa. Hän on ollut yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2017–21.

Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtaja Jussi Lehto ilmoitti viime vuoden lopulla jättävänsä sivutoimisen toimitusjohtajuuden keskittyäkseen päätoimeensa Keravan Energian toimitusjohtajana.

Voimaosakeyhtiö SF omistaa Pyhäjoelle ydinvoimalaa perustavasta Fennovoimasta 66 prosentin enemmistön. Loput omistaa venäläiseen ydinvoimayhtiö Rosatomiin kuuluva RAOS Voima.

Fennovoima tiedotti äskettäin aikovansa toimittaa Säteilyturvakeskukselle viimeiset rakentamislupaan liittyvät aineistot tämän ja ensi kuun aikana.