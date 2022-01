Aluevaaliehdokkaan mielipide: Sinun äänesi

Aluevaalit 2022

Kun uusi aluevaltuusto aloittaa työskentelynsä, tulee pöydälle heti isoja asioita päätettäväksi mm. hyvinvointialueemme palveluiden ja hallinnon järjestämisestä. Suuria linjapäätöksiä ei voi tehdä, jos ei tunne riittävän hyvin yksitäisiäkin asioita. On tärkeää, että päättäjällä on heti alkuun riittävästi tietoa ja taitoa koko maakunnan pelastustoimen, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

Ennen historiamme ensimmäisiä aluevaaleja olen kiinnittänyt ehdokkaana huomiota vaalimainontaan yleisellä tasolla. On huolestuttavaa, miten monien kampanjoiden kärki on aivan jossain muualla kuin hyvinvoinnin edistämisessä ja aluevaltuustojen tehtäviin kuuluvissa asioissa. Kestävät päätökset tehdään yhteistyöllä ja oikeaan tietoon perustuen, ei mielikuvilla ja tarinoilla pelaamalla. Nykyisen Soiten hallituksen jäsenenä, edellisen kauden kuntaedustajana ja valtuutettuna sekä sitä edeltävien Kiurun ja JYTA:n luottamushenkilönä näen, että aluevaltuuston päätöksenteossa ja kehittämistyössä tulee kuunnella meidän palveluiden käyttäjien ja tarvitsijoiden ääntä ja olla tietoisia jokaisen maakuntamme asukkaan hyvinvointipalveluiden tarpeesta! Myös Soiten laadukasta virkamiesvalmistelua sekä koko henkilöstön osaamista ja näkemystä tulee arvostaa sekä kuunnella päätöksiä tehtäessä.

Tärkeää on myös, että valtuutetut kertovat hyvinvointialueen päätöksistä sekä kuuntelevat tarkalla korvalla asukkaiden näkemyksiä asioista. Näin toimittaessa mahdollistetaan asukkaiden osallisuuden ja näkemyksen vahvan vaikuttavuudenkehittämistyössä.

Päivystävän keskussairaalan tärkeydestä, pelastustoimen sekä sote-lähipalveluiden järjestämisestä onneksi löytynee laaja yksimielisyys. Palveluverkkoa ei olla purkamassa, toinen kysymys on kuitenkin se, että halutaanko läpipalveluja kehittää sujuviksi sekä ketteräksi esim. digipalvelujen ja henkilöstön avulla. Liian vähälle huomiolle vaalikeskustelussa on jäänyt valitettavasti monta tärkeää teemaa, joihin tulvien aluevaltuustojen tulee löytää kestäviä ja parhaita ratkaisuja. Nostan niistä muutaman:

Ikäihmisten, vammaisten sekä mielenterveyskuntoutujien palveluita sekä hyvinvointia tulee edistää. Heidän osallisuutensa ja vaikutusmahdollisuudet on turvattava hyvinvointialueella ja heidän tarpeensa huomioitava palveluiden järjestämisessä. Esimerkiksi kotona ja palvelukodeissa asumisen mielekkyys ja turvallisuus ovat olennaisia asioita. Myös omaishoitajien työtä sekä jaksamista on tuettava nykyistä vahvemmin.

Lapsille, nuorille ja perheille on järjestettävä vahvaa tukea arjen ongelmiin ja haasteisiin.

On tärkeää, että yhdistykset ja järjestöt mukaan rakentamaan hyvinvointialuetta. Järjestöt ovat merkittäviä toimijoita maakuntamme hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä sekä palveluiden tuottajana. Ne antavat myös vaikutusmahdollisuuksia henkilöille, joiden ääni ei välttämättä muuten kuulu yhteiskunnassa.

Hyvä ja laadukas ruoka on hyvinvointia. Tulevan hyvinvointialueen toimesta tullaan tarjoamaan päivittäin useita satoja aterioita hoivan ja hoidon piirissä oleville asiakkaille; muun muassa koteihin ja palveluasumisen yksiköissä asuville. He eivät aina voi itse vaikuttaa tai valita mitä syödä, vaikka he maksavat siitä! On huolehdittava siitä, että tarjottava ruoka on lämmintä ja ravitsevaa! Ruoan valmistuksessa tulee käyttää kotimaisia sekä lähellä tuotettuja raaka-aineita.

Kulttuuri ja taide edistää hyvinvointia ja terveyttä. On tärkeää saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita – jokaisen oikeus kokea ja nauttia kulttuurihyvinvoinnista kaikilla aisteilla!

Kai-Eerik Känsälä,

Projektipäällikkö, kulttuurikoordinaattori K-P:n liitto,

Aluevalliehdokas (kesk.),

Kaustinen