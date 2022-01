Aluevaaliehdokkaan mielipide: Vahva maakunta

Aluevaalit 2022

Olen asunut perheineni koko elämäni Keski-Pohjanmaalla, pienen osan ajasta Kokkolassa, jossa myös olen syntynyt. Iän ja ajan kuluessa muutimme Kokkolasta Kannukseen ja siellä olen asustanut tähän päivään saakka. Olen saanut asua Kannuksessa terveellisessä ja turvallisessa keskipohjalaisessa ympäristössä vaikkakin viimeiset 18 vuotta olen työskennellyt Helsingissä.

Vaikka työpaikkani on pääkaupungissa, olen pystynyt osallistumaan kuntapolitiikkaan täysipainoisesti ja päässyt seuraamaan Keski-Pohjanmaalla tapahtuvaa kehitystä. Oma elämäntilanteeni on hyvä esimerkki siitä, että julkisiin palveluihin, kuten esimerkiksi rautateihin, panostamalla voi maakunta pärjätä ja olla houkutteleva asuinympäristö, jos vain perusinfra ja palvelut on kunnossa.

Huoli on suuri siitä, kuinka vielä nyt kohtalaisen hyvät palvelut tulevat jatkossa säilymään maakunnassamme ja sen reuna-alueilla. Kuinka asukaskuvultaan pieni Keski-Pohjanmaa tulee selviytymään ja säilyttämään nämä, edes nykyisen tasoiset palvelut maakunnassamme. Juuri tämän takia päätin lähteä mukaan aluevaaleihin.

Keski-Pohjanmaa, sen kunnat sekä kaupungit ovat lasten kasvuympäristönä erinomaisia ja täältä saa tarvittavat peruspalvelut läheltä. Siksi tarvitsemme aluevaltuutettuja, jotka elävät ajassa ja ovat valmiita kehittämään hyvinvointialuetta ja turvaamaan lähipalvelut, asutpa sitten missä tahansa Keski-Pohjanmaata. Lähellä sijaitsevat peruspalvelut ovat kaiken perusta. Palvelujen tulee olla tasapuolisesti asuinpaikasta tai taloudellisista voimavaroista riippumatta saavutettavissa hoitotakuun puitteissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nykyisten, kuntien tarjoamien perustason palveluiden lisäksi keskussairaalan säilyminen on alueellemme elintärkeää. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tarvitsee oman keskussairaalan tulevaisuudessakin. Vaalipäivä 23.1.2022, muista äänestää.

Ari Huuki

Aluevaaliehdokas (sd.),

Kannus