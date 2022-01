Pääkirjoitus: Koronatoimien on muututtava tilanteen muuttuessa – Tämä ei tarkoita, että jokainen touhuaa mitä itse haluaa

Suuressa osassa Suomea luovutaan viranomaisten asettamasta eristyksestä koronavirustartunnan saaneille. Tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä kertoo luopuvansa monien muiden joukossa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Jatkossa koronatartunnan saaneen on eristäydyttävä itse ja ilmoitettava altistumisestaan ihmisille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. Tämä on valtava muutos esimerkiksi viime vuoden toimintatapaan.

STT:n jutun mukaan suurin osa jatkotartunnoista on sairaanhoitopiirien mukaan jo tapahtunut ennen kuin positiivinen testitulos on tullut tartuntatautiviranomaisten tietoon, sillä omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenotossa on viiveitä. Vaikuttaisin olevan aivan järkevää, että koronavirustestaus kohdennetaan muun muassa vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluviin ja sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin.

Tämä ei tarkoita sitä, että millään ei ole enää mitään väliä ja jokainen touhuaa mitä itse haluaa. Koronatilanteen muuttuessa on sen torjuntaakin tarkasteltava uusilla tavoilla. Samaan aikaan esimerkiksi Keski-Pohjanmaan alueella kokoontumisrajoituksia tiukennetaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.