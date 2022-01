Lukijan mielipide: Ajatuksia onnellisen kansan hyvinvoinnista

Lasten ravinnon osana ovat karkit ja energiajuomat. Nuorilla on ympäristössä tukihenkilöt, jotka hankkivat tupakkaa ja alkoholia. Myönnettävä on, että tupakan vähentämisessä Suomi on Euroopan kärkimaita. Huumeet ovat asia erikseen...

Kunnallisaloitteilla ja vaalilupauksilla on kaikille koulukyytireitin varressa asuville oppilaille järjestetty koulukyyti matkan pituudesta riippumatta.

Ensi vuoden alussa Suomessa on kaksikymmentäyksi hyvinvointialuetta, joissa päivittäistavarakaupan bonusjärjestelmän mukaan kärkiartikkelit rahan arvon mukaan ovat olut, tupakka ja makeiset. Tämä tieto on sivuun siirtyneeltä, riippumattomalta kaupan edustajalta. Kauppa ei itse tätä kerro, vaikka se olisi mahdollista, mitä suomalaiset syövät, juovat ja kuluttavat. Se olisi väärä viesti. Kansanterveys ei ole kaupan ykkösasia.

Tästä elämänmenosta huolimatta suomalaisten keski-ikä kasvaa yhdellä vuodella joka neljäs vuosi.

Suomalaiset haluavat elää pitkään ja se tavoittelu maksaa, enempi kuin hallintorakenteet. Kestävyysvaje ei ole sellainen hallituksen vika, jonka vain oppositio osaa korjata.

Polittisen kannatuksen kannalta on hyvä, että Suomessa voidaan elää helppoa elämää, pienin ponnisteluin jatkaa löhöilyä ja nauttia sokerista, rasvasta, oluesta ja alkoholista vauvasta vaariin. Tahto vaaleissa oli vahva.

Seitsemänkymmentä prosenttia sairauksista johtuu elintavoistamme. Sitä ei voi sanoa julki. Puoluejärjestelmä ei kykene sanomaan, mikä on yksilön vastuu. Jos yksilön elämään puututaan, se syö polittista kannatusta. Järjestelmä kykenee hoitamaan vain seurauksia, mutt’ei korjaamaan syitä.

Terveyttä parantavat halvat elintapamuutokset eivät kasvata kansantaloutta, eivätkä kiinnosta helppoa elämäntapaa rakastavaa äänestäjää.

Pahin ongelma ei ole pienet syrjäiset kunnat, eikä ikääntyvä väestö. Kaikesta huolimatta ikääntyvän väestön kasvava osuus ei ole syy, vaan luonnollinen, hyväksyttävä seuraus, kertoen terveydenhoitomme hyvästä tasosta.

Ensimmäisenä päivänä arkkiatrina Risto Pelkonen sanoi, että kansanterveyden parantamiseksi hän kohdentaisi varat ensijaisesti ympäristön hoitoon (asunto, pihamaat ja lähiympäristö) ja kansan valistamiseen.

Pannaanpa muistiin, etteivät tasa-arvoiset lähipalvelut toteudu Suomessa niin kauan kun meillä on lääkäri- ja hoitajavaje. Lääkäreillä ja lääkäriliitolla tulee olemaan asemastaan sanottavaa siihen, osoitetaanko aika ja rahat vastaanottotoimintaan, vai liikkumiseen hyvinvointialueella. Tasa-arvo ei voi toteutua, jos alueella ei ole sosiaali- ja terveydenhoitoa palvelevaa julkista liikennettä ja takseja riittävästi hoitamaan koulu- ja sotealan kuljetukset.

Rahat eivät riitä. Vaaleissa ei noussut keskusteluun sote-uudistuksen keskeinen tavoite, kustannusten hallinta. Muutetaan ensin asenteita ja sen jälkeen hallintorakenteita. Kaksi-kolme Pekka Puskan veroista valistajaa olisivat saaneet viidessä vuodessa tuloksia aikaan kansanterveyden parantamiseksi, siinä missä poliittinen järjestelmämme ahersi viisitoista vuotta perustuslain ja puolueideologioiden yhteen sovittamisessa.