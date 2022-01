Lukijan mielipide: Liikuntaa kannattaa tukea

Helinä Marjamaa (KP 16.1.2022): ”Liikunnan merkitys ennaltaehkäisevässä työssä on äärettömän tärkeää. Artikkelin ja UKK-instituutin mukaan liian vähäisestä liikunnasta aiheutuu Suomessa peräti yli 3 miljardin euron kustannukset vuodessa. Keski-Pohjanmaalla vastaava kuluerä olisi useita kymmeniä miljoonia.”

Aluevaaleissa valitut ovatkin paljon vartijoina, koska isoimmat säästöt tulee juuri sosiaali- ja terveysongelmista. Tähän tarvitaan tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen eri toimijoiden kesken.

Liikuntaharrastusten tukeminen on yksi keskeisimmistä keinoista ehkäistä lasten/nuorten syrjäytymistä. Tässä hyvinvointialueen seurat/yhdistykset ovat keskeisessä asemassa. Yksittäisen nuoren syrjäytymisen kustannukset valtiolle ovat jopa yli miljoonan luokkaa. Lastemme liikunnan riittävä harrastaminen on meidän kaikkien asia. Liikunnan avulla pystymme saamaan lapset ja nuoret pois kaduilta terveiden harrastusten pariin ja tarjoamaan kiinnostavan, terveen elämäntavan.

Liikunta vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta terveiden valintojen tekemiseen. Meidän on erityisen tärkeää harrastaa liikuntaa, koska muuten lähitulevaisuudessa on odotettavissa työkyvyttömien, tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien sekä sydän- ja verenkiertotauteja sairastavien muodostama aikapommi. Liikunnalla ja urheilulla on kansanterveydellisen merkityksen lisäksi myös vaikutusta ihmisen henkiselle hyvinvoinnille.

