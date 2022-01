Lukijan mielipide: Tämä Taivas Tämä Maa – Jäläkikasvu ja naapurikki on lähtenny kuka mihinki

Jaakko Jokilaakso käyskentelee kotipihallaan ja mietiskelee. Tätähän ne on esi-isäkki tallannu jo vuosisatoja. Nuita peltoja asuin minäki niinku monet sukupolovet ennen meitä, mutta nyt on terveys ja ikäki tullehet vastahan. Onneksi peltoja vielä asutahan niin ovat paremman näkösiä eiväkkä puskitu. Jäläkikasvu ja naapurikki on lähtenny kuka mihinki. Eihän tänne enää kukaan muuta, mutta jos vaikka tästä vielä jollekki kesäpaikka tulis.

Ovat suunitellehet niitä tuulimyllyjä tänneki ja kävinhän minäkin niitä karttoja kahtomasa. Oishan se hyvä että olis tuloja ettei tämä jokilaakso kokonahan tyhyjentys. Niistäki ollahan monta mieltä mutta jotenki sitä on menny sen virran mukana että hyvähän se ois ko jotaki tulis.

Jaakko herää omista ajatuksisthan kun Irma huutaa saunahan. No, onhan se Lauantai ja paninhan minä sinne valakianki ja Irma on varmhan käynny lisäämäsä. Jaako lähtee hiljallehen saunaa kohti ja muistaa että teinhän minä vastanki. Kylläpä se taas vain tuntuu hyvältä tuo löyly, vaikka käskihän se lääkäri vähä sitäki hillitä kun tuo terveys on mitä on. Irma ihimettelee ko Jaakko on niin hilianen ja kyselee että mitä sinä sielä kartanolla kulieskelit. No kuhan kulieskelin. Taisivat Jaakolla jäähä ajatukset päähän pyörihin.

Olipa se vain taas hyvä sauna Jaakko tuumaa ja istuu portahille jähyttelehen. Kahtoo maisemaa ja näkee vanahan navetan, pellot ja viheriän ja komian joklaakson. Jaakko nostaa päätähän ja kahtoo vastarannalle ja mehtän puien latvohin ja myllerrys alakaa sisällä. Joko se taas ottaa syjämmestä, tulikohan sitä saunattua liikaa. Ei se sitä oo ko kahton tuota vastarannan mehtää muistan ne kartat siellä kirkolla.

Kylymät värehet menee ja selekäpiitä karmii ko muistaa etä tuohonhan ne tulee toiselle puolelle jokia ne myllyt. Kyllä sitä on ollu pöhölö ko tuota ei oo ennen huomannu. Kyllä se on liian kova hinta antaa koko jokilaakso näille myllyille. Ja tämä maisema, eihän tämmöstä oo misään muuhalla ja kyllä se riittää ko ne tuola alajuoksulla jo vilikuttelee. Irma huutaa tupahan ja onhan se Jaakko jo päältä jähtynny mutta sisällä kiehuu. Vesi on lämmintä ko usva nousee joklaaksohon ko Jaakko käy yöpuulle Irman vierehen mutta unta ei tuu.

Kummaks on menny tämä elämä Jaakko mietiskelee. Tuntuu siltä että ei enää saa olla ko yks mielipie asiasta ko asiasta. Tohtiikohan tästä puhua kellekään mitään ko on ollu ihtekki vähä sitä mieltä että hyviähän ne ois vaikka onhan seki raskasta pitää vain kaikki sisällähän. Eipä tästä taia tänä yönä mitään selevää tulla ko Irmaki jo heräs ja kyselee että mikset sää nuku. Ei se saa niin olla ettei uskalla sanua että mitä mieltä on. Vaikka on se kyllä menny kauhiaks ko aina jotaki pitää mollata jos on toista mieltä. Ei se ennen tämmöstä ollu, muistan hyvin ko ennen opetettihin sananlaskuilla, että tunne oma tilasi, mutta anna arvo toisellekin. Jaakko käy vielä hyysisä ja kahtoo ko aamuaurinko punottaa jo vastarannalle ja jää miettihin niitä arvoja. Saataskohan niitä vielä takasi, voihan sitä ainakin toivoa ja nukahtaa viimein.

Jukka Salo

Toholampi