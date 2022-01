Euroviisujen semifinaalien esiintymisjärjestys selviää tänään – miltä paikalta Suomi tavoittelee pääsyä viisufinaaliin?

Helsinki

Euroviisujen semifinaalien esiintymisjärjestys arvotaan tänään viisujen isäntämaassa Italiassa. Arvonta järjestetään Euroviisujen kisakaupungissa Torinossa kello 13 Suomen aikaa.

Arvonnassa selviää, kumpana semifinaalipäivänä viisujen osallistujamaat esiintyvät. Samalla jaetaan esiintymispaikat semifinaalin ensimmäiselle tai toiselle puoliskolle.

Perinteisessä arvonnassa tämän vuoden 36 osallistujamaata on jaettu kuuteen eri arvontapataan, joihin ne on etukäteen jaettu historiallisten äänestysmallien perusteella. Tavoitteena on vähentää niin sanotun naapuriäänestyksen mahdollisuutta sekä lisätä jännitystä semifinaaleihin.

Suomen kanssa samassa arvontapadassa ovat Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Australia.

Euroviisujen semifinaalit järjestetään kahtena päivänä, 10. ja 12. toukokuuta. Semifinaalien 36 maasta 20 pääsee yleisöäänien perusteella finaaliin.

Lisäksi suoraan finaaliin pääsevät suuret rahoittajamaat Ranska, Saksa, Espanja ja Britannia sekä Italia, joka on myös isäntämaa. Tänään arvotaan lisäksi se, kummassa semifinaalissa viisi suurinta rahoittajamaata saa äänestää.

Euroviisujen finaali järjestetään 14. toukokuuta. Eurovision laulukilpailun tämän vuoden teemaksi on valittu "Kauneuden ääni", "The Sound of Beauty".

Suomen viisuedustaja valitaan Uuden musiikin kilpailun (UMK) finaalissa 26. helmikuuta Turun Logomossa. UMK:ssa kisaavat tänä vuonna The Rasmus, Tommi Läntinen, Younghearted, BESS, Isaac Sene, Olivera ja Cyan Kicks.