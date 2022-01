Lukijan mielipide: Paljon luvattu – mitä saamme?

Kirjoittelenpa mietteitäni vasta nyt vaalien jälkeen, kun en halunnut sekoittaa ehdokkaiden kampanjointia.

Lähes kaikki ehdokkaat lupailivat parempia palveluja läheltä - lääkäreitä, hoitajia ja pelastushenkilöitä lisäämällä. Samaan hengenvetoon moni ei uskonut kaikkien lupausten toteuttamisen tulevan nykyistä kalliimmaksi, koska valtio antaa tietynkokoisen rahasäkin jokaiselle toimialueelle ja sillä pitää pärjätä.

Muinoin kansakoulussa käytetty laskuoppi ei tue tuota teoriaa. Jos henkilöstöä lisätään, niin kyllä rahantarvekin lisääntyy. Ammattiliitot pitävät siitä kyllä huolen. Eivät he suostu siihen, että palkkoja alennetaan, jotta annettu käyttöraha riittäisi useammalle jaettuna.

Hoito- ja hoiva-aloille on valtio (eduskunta) säätänyt lailla henkilöstön minimimäärän. Kun henkilöstövajetta on kaikilla hoito-, hoiva ja pelastuspuolen tasoilla, niin monien puolueiden ohjelmissa on lääkkeenä puutteeseen aina vaan vaadittu alan koulutuksen lisäämistä. Mistä ne koulutettavat sitten otetaan, kun lähes kaikilla yhteiskunnan toimialoilla on pulaa tekijöistä?

Tämän ajan reservissä olevista työikäisistä suuri osa on kyvyttömiä ja/tai haluttomia työhön ja lopuista peruskoulutuksensa vajavaisuudesta johtuen ei ole järkevää alkaa kouluttamaan korkean oppimistason tekijöitä. Ainakaan pikaista ja riittävää tekijämäärää ei kannata haaveilla lisäkoulutuksen saralta.

Osa puolueista toisi uutta väkeä maahan työhön alhaisemman tulotason maista, koska meikäläisten minimipalkkakin on heidän mielestä suuri ja he hyvinkin suostuisivat ahertamaan siihen rahaan. Sitähän taas muutamat puolueet ja ammattiliitot jyrkästi vastustavat.

Jos sote- ja pelastusaloille sitten aletaan houkuttelemaan koulutettavia ja koulutettujakin teollisuudesta ja muiltakin tuotannon aloilta, niin mistä silloin valtio saisi rahat joita uudet hyvinvointialueet tarvitsevat ”lisäkäsien” maksamiseen. Yhteiskuntahan saa käyttövaransa tavaroiden- ja palveluiden maastaviennistä. Jos vientialoja supistetaan sisäisen työn tarpeiden takia, niin palkkarahatkin vähenevät samassa suhteessa. Nopein apu akuuttiin työvoimapulaan olisi ammattitaitoisten ihmisten värvääminen maahamme ja heidän suomettaminen ja juurruttaminen tänne pysyvästi. Sekään ei tietysti ole kaikkien mielestä hyväksyttävää, mutta eivätpä esitä toimivaa vaihtoehtoakaan.

Se, miksi olemme tässä työvoimapulan tilanteessa, olemme me ns. suuret ikäluokat (1943–53 syntyneet). Emme ole kyennet tai halunneet pitää syntyvyyttä sillä samalla tasolla mitä se oli lapsuutemme aikoina. Kun nämä ikäluokat ovat nyt jo vanhuuseläkkeellä, niin tämän ajan työikäisten määrä ei alkuunkaan riitä täyttämään sitä kuoppaa minkä olemme jättäneet. Onhan jo reilusti 10 vuoden ajan vanhuuseläkkeelle jäävien määrä ollut huomattavasti suurempi kuin työikäiseksi varttuvien kansalaisten. Tuo epäsuhta kertookin sen, miksi osaavien nuorten tekeviä käsiä puuttuu lähes joka sektorilta. Siinäpä valtakunnan poliitikoille mietittävää miten väestö saadaan nuorentumaan ja lisääntymään, kun mukavuudenhaluiset suomalaiset eivät halua enää lisääntyä ja täyttää maan.

Yksi yksinkertainen konsti olisi, että maamme (valtio) kertoisi haluavansa ottaa Suomea köyhemmistä maista nuoria naisia kansalaisikseen ehdolla, että kun synnyttävät kymmenen maassa olovuoden aikana vähintään neljä lasta, niin saavat maamme kansalaisuuden ja lisäksi maksuttoman kieli- ja ammattikoulutuksen. Näitä kun tulisi vaikkapa 50000 vuodessa muutaman vuoden välein, niin 2045 alkaen ei olisi ainakaan suurta työvoimapulaa.

Tämänhän tietyt piirit torjuvat jyrkästi vaikka tietävät makaavansa vanhuudenheikkona sängyssään ilman yhtäkään hoitajaa tai avustajaa.

Työn iloa juuri valituille hyvinvointialueiden rakentajille.

Raimo Anttila

YLIVIESKA