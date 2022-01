Oona Airolan ja Mikko Leppilammen tähdittämä ja Christian Rönnbackan dekkariin perustuva kotimainen rikossarja on tehnyt C Moren kaikkien aikojen katsojaennätyksen



Mikko Leppilammen tähdittämä kotimainen rikossarja Hautalehto: Kylmä syli on löytänyt tiensä suomalaisten sydämiin ja napannut nimiinsä C Moren kaikkien aikojen katsojaennätyksen. Christian Rönnbackan dekkareihin perustuva ennätyssarjan koko kausi on katsottavissa nyt C More -suoratoistopalvelussa.