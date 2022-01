Torstaina, 27.1. vietetään Vainojen uhrien muistopäivää, toiselta nimeltään Kansainvälistä holokaustin muistopäivää.

Päivän vietto alkoi Euroopan parlamentin 1995 antamasta suosituksesta, että jokaisessa EU:n jäsenmaassa tulee viettää holokaustin muistopäivää (wikipedia.fi). Suomalaisessa almanakassa päivä säädettiin valtioneuvoston kanslian päätöksellä päiväksi 27. tammikuuta vuonna 2002. Päivämäärä ei ole sattumanvarainen, vaan siihen päädyttiin, koska puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitysleirin 27.1. vuonna 1945.

Päivä muistuttaa meitä toisen maailmansodan aikaisista tapahtumista, joiden kukaan ei soisi toistuvan ihmiskunnan historiassa. YK:n yleiskokous antoi vuonna 2005 julistuksen, jonka perusteella YK:n sivistysohjelma on julkistanut 27. tammikuuta Kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi.

Muistopäivän kunniaksi julkaisemme Haapajärveltä kotoisin olevan pianotaiteilija Risto Laurialan tulkinnan The Pianist -elokuvan ikimuistoisesta Chopinin g-molli-balladista. Kuuntele balladi tästä.

Vox Virtuosa -konserttisarjan taltiointi on tehty Oulun Tulindberg-salissa syyskuussa 2021 ja sen tuottaja on Sävelten siivin ry.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pianisti on Roman Polańskin ohjaama, vuonna 2002 ensi-iltansa saanut elokuva, joka perustuu puolanjuutalaisen pianistin Władysław Szpilmanin muistelmateokseen Pianista, jossa hän kertoo selviytymisestään toisen maailmansodan aikana Varsovassa.

– Muun muassa parhaan ohjauksen Oscarin voittaneen Pianisti-elokuvan yksi ikimuistoisimmista kohdista on hetki, jossa elokuvan päähenkilö, puolanjuutalainen pianisti Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) soittaa häntä suojelevalle natsiupseeri Wilm Hosenfeldille (Thomas Kretschmann) sodan runtelemassa Varsovassa Chopinin g-molli-balladin. Se on yksi tunnetuimmista ja voimallisimmista Chopinin pianoteoksista, Risto Laurialan poika, Sakari Lauriala kertoo.

– Kohtaus on isän mielestä vaikuttava. Musiikin edetessä kamera kääntyy natsiupseeriin, jonka kasvoilta voi melkein lukea mitä hän ajattelee: mitä hänen edustamansa hirmuhallinto on tehnyt ja mitä parasta aikaa ollaan tekemässä, Lauriala kertoo.

Pianotaitelija Risto Lauriala on soittanut teosta läpi uran.

– Chopinin Balladi nro 1 g-molli on psykologisesti ja emotionaalisesti äärimmäisen vaikuttava teos, joka sisältää koko inhimilliseen elämään sisältyvän tunnekirjon, Risto Lauriala sanoo.

Balladi on niin isän kuin pojankin suosikki.

– Se on hyvin voimakas ja virtuoosinen teos, joka sopii isän mielestä hyvin The Pianist -elokuvan karmeuden keskelle. Isä esittää sen voimallisesti ja hienosti. Mielestäni tämä on hyvä tapa muistaa uhreja musiikin kautta, Sakari Lauriala kertoo.