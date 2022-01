Kokkolan entisen palopäällikön mielipide: Pelastuslaitos osana hyvinvointialuetta – Jos hädän hetkellä palokunta ei saavu ajoissa, niin ei sinne mitään muutakaan järjestäytynyttä apua ole tulossa.

Keskiviikon lehdessä oli artikkeli pelastustoimen rahoitusvajeesta tulevan hyvinvointialueuudistuksen toteutuessa. Rahoitusvaje on harmillinen asia pelastuslaitoksen kannalta ja siitä seuraa vielä harmillisempi asia eli mahdolliset vaikutukset pelastuslaitoksen toimintaan ihmisten henkeä, terveyttä ja omaisuutta uhkaavissa onnettomuuksissa. Kansalaisilla kun ei ole vaihtoehtoisia palveluita saatavilla. Jos hädän hetkellä palokunta ei saavu ajoissa, niin ei sinne mitään muutakaan järjestäytynyttä apua ole tulossa.

Tämänkin huolta aiheuttavan rahoitustilanteen taustalla on se Suomessa vallalla oleva harha keskitetyn päätöksenteon eduista, tässä tapauksessa rahoituksen päätösvallan siirtäminen Arkadianmäelle. Pelastustoimi jos mikä on lähipalvelua, koska aika on oleellinen tekijä pelastustehtävissä. Apua on saatava läheltä ja nopeasti. EU:n läheisyysperiaatteen (subsidiariteettiperiaate) mukaan julkisen vallan päätökset tulisi käsitellä mahdollisimman lähellä ihmisiä alhaisimmalla mahdollisella tasolla, kuten nyt vielä tämän vuoden loppuun tapahtuu pelastustoimessa, kun rahastakin päätetään kuntatasolla.

Pelastustoimen paketoimista samaan organisaatioon ensihoidosta vastuussa olevan terveystoimen kanssa on pidetty perusteena pelastuslaitosten hoitaman ambulanssitoiminnan takia. Se peruste on surkea, kun sairaanhoitopiiri toisensa jälkeen on napsinut ensihoidon operoinnin pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa …). Se peruste on lakannut toimimasta jo ennen tätä ensi vuoden hyvinvointialueuudistusta. Sosiaali- ja terveystoimessa uudistus kokoaa sirpaleisen toiminnan 21 hyvinvointialueelle plus Helsinki, mutta pelastustoimessa sekin kokoaminen 22 alueelliseen pelastuslaitokseen on tehty jo 18 vuotta sitten. Ei näytä olevan ensimmäistäkään perustetta siirtää erinomaisesti toimiva pelastustoimi kuntien vastuulta valtion varoin kurjistettavaksi.

Kun nyt erinomaisesti esim. Keski-Pohjanmaalla toimivan aluepelastuslaitoksen toiminta siirtyy hyvinvointialueelle, niin pelastusalueen kunnilta viedään pelastuslaitoksen ylläpitämiseen tarkoitetut rahat valtion kassaan. Sillä rahalla pitäisi saada rahoitus toiminnan pyörittämiseen hyvinvointialueella vähintään yhtä tehokkaana kuin nyt. Mutta mitä ihmettä, rahoitusvaje onkin lähes puolitoista miljoonaa vuodessa pelastusjohtajan kertoman mukaan ja on syytä olla huolissaan. Uudistus siis huonontaa jatkossa pelastustoimen palveluita alueella, vaikka rahaa otetaan kunnilta valtiolle nykyisen tasoisen palvelun vaatima määrä. Mihin raha häviää?

Kokkolan kaupungin entisenä palopäällikkönä voin todeta, että suurteollisuuden asettamat erityisvaatimukset pelastuslaitoksen toimintakyvylle on kaupungin päätöksenteossa otettu vuosikymmeniä huomioon kiitettävästi niin valtuustotasolla rahoista päätettäessä kuin lautakuntatasolla toiminnan painopisteitä asetettaessa. Toisin näyttää olevan hyvinvointialueen rahoista päätettäessä, kun maan mittakaavassa todellisen suurteollisuuden ja Suomen suurimpiin kuuluvan öljysataman varastoineen sekä erittäin vilkasliikenteisen kantasataman vaatimia varautumis- toimintakykyvaatimuksia ei tunnisteta Helsingistä katsoen.

Johtopäätös: Seuraavan hallituksen ohjelmaan tarvitaan kirjaus pelastustoimen palauttamisesta kuntien vastuulle 22 pelastuslaitoksena ja puhalletut rahat takaisin kuntien kassaan viivästyskoron suuruisella lisäyksellä plus inflaatioprosentin mukainen korjauskerroin päälle. Silloin toiminnasta ja rahoista päättäminen on EU:n läheisyysperiaatteen mukaista, siis vaativimmankin EU:n tarkastelun täyttävää, mutta ennen kaikkea alueen ihmisten tarpeet parhaiten täyttävää.

Matti Koivisto

Evp. apulaispelastusjohtaja