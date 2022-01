Vaalisalaisuus toimii myös niin päin, että salaisuuden saa itseään koskien rikkoa.

Paljastan, että äänestin vuoden 2000 presidentinvaalien toisella kierroksella Esko Ahoa. Päällimmäisenä motiivinani oli, että hän puoluejohtajan asemastaan sai sekä keskustan puolueena että riittävän määrän sen kannattajia EU-jäsenyyden taakse.

Se oli ja yhä on omissa kirjoissani 1990-luvun suomalaisen politiikan suurtekoja. Aho vei puolueensa ja sen myötä Suomen oikealle puolelle, länteen sekä Eurooppaan.

Toissijaisena äänestysperusteena toimi, että näin Ahon vastaehdokastaan Tarja Halosta luotettavampana, mitä idänsuhteisiin tulee. Aholla ei kiitos ikänsä ollut synkimmän suomettuneisuuden ajan taakkaa saati että hän olisi koskaan näyttäytynyt läntisen maailman vastustajana.

Niinpä kun Aho vuonna 2016 valittiin EU:n ja Yhdysvaltojen pakotelistalla (kiitos Krimin valtauksen) olleen Venäjän suurpankin Sberbankin hallintoneuvostoon tuli väkisin mieleen, että noinkohan kuusitoista vuotta aiemmin äänestin vajavaisin tiedoin.

Okei, aikaa oli kulunut, mutta silti. Sberbank ei ole mikään normaali liikepankki, vaan samalla osa Vladimir Putinin Venäjän valta- ja voimakoneistoa. Se, että ei-venäläisillä suursijoittajatahoilla on siitä omistuksia ei kuviota muuksi muuta.

Asia nousi uusimman kerran esiin maanantaina. Helsingin Sanomat uutisoi EU-parlamentin mietinnössään nostaneen Ahon ja toisen suomalaisen ex-pääministerin Paavo Lipposen (sd.) esimerkeiksi eurooppalaispoliitikoista, joita Venäjä ja Kiina - tämän kaksikon tapauksessa Venäjä - ovat palkanneet edistämään etujaan.

Aho toimii tai on ainakin nimenä mukana Sberbankin hallintoneuvostossa yhä.

Pankkimiehistä on tullut Suomen presidenttejä ja voi tulla jatkossakin. On kuitenkin yksi asia, että tausta on Suomen Pankissa ja toinen mikäli se on Kremlin pankissa. Esko Aholla on vapaan maan vapaana kansalaisena täysi oikeus edustaa vaikka Sberbankia, mutta valinnoilla on seurauksia.

Ahon tapauksessa niihin kuuluu, että hänen nimellään spekulointi on kahden vuoden kuluttua koittavien presidentinvaalien osalta turhaa. Kreml-kytkös nousisi toistuvasti ja perustellusti esille ja Sberbankin sanotaanko vaikka monipuolista toimintaa avattaisiin suomalaisyleisölle.

Olisiko se reilua? Kun Venäjä valtaa alueita Euroopassa ja yrittää tehdä muun muassa Suomen kannalta pelottavaa etupiiripolitiikkaa se tulee tehneeksi moisista kytköksistä pelottavia. Sitä saa mitä tilaa, Venäjäkin.