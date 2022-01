Työvoiman määrällä tarkasteltuna sosiaalihuolto on teollisuuden jälkeen maamme toiseksi suurin elinkeinoala. Sosiaalipalveluista käytävä keskustelu kuitenkin ontuu, koska palveluja ei tunneta eikä niistä puhuta.

Sosiaalihuolto on arjen muutostyötä, jossa asiakkaan kanssa yhdessä mietitään parhaita ratkaisuja arkeen. Sosiaalihuolto on jatkumo, jotta terveydenhuollossa saadut tulokset säilyisivät kotona. Sosiaalihuolto on muun muassa kriisityötä, päihdehuoltoa, lastensuojelua, omaishoidon tukea, tuettua asumista, raha-asioiden hoitamista, ja asunnon muutostyötä. Sosiaalihuolto koskettaa meistä jokaista jossakin vaiheessa elämää. Siksi sosiaalityö on rinnalla kulkemista ja kiinni ottamista silloin, kun elämä yllättää.

Tulevien hyvinvointialueiden tehtävänä on terveydenhuollon lisäksi sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen, sekä ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Siksi sosiaalihuolto pitää tuntea, ja siitä tulee puhua.

Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan alueella on työvoimapulaa erityisesti sosiaalityöntekijöistä. Rekrytointivajetta ei helpota se, että keskustelu sosiaalihuollosta ja sosiaalityöstä häivytetään. Yliopistot kouluttavat sosiaalityöntekijöitä ennaltaehkäisevään ja rakenteelliseen työtapaan, mutta riittämättömien resurssien vuoksi työtä ei ole mahdollista tehdä vaikuttavalla otteella. Vaikuttavassa sosiaalityössä tunnistetaan asiakkaiden ongelmien ylisukupolvisuus ja asiakkaita syrjäyttävät mekanismit ja rakenteet. Vaikuttava sosiaalityö on ennaltaehkäisevää ja toivoa herättävää, ei korjaavaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sosiaalityöntekijälle houkutteleva työantaja on sellainen, joka tunnistaa sosiaalityön merkityksen asiakkaan arjessa terveydenhuollon rinnalla. Sosiaalityöntekijöillä tulee olla mahdollisuus kehittää omaa työtä tutkimusperustaisesti sekä toimia aktiivisesti yhteistyössä yliopistokeskusten kanssa. Inhimillistä ja kustannustehokasta on tehdä sosiaalityötä ennaltaehkäisevästi. Tämä onnistuu huomioimalla riittävät resurssit, kunnolliset työolot ja asiantuntijatyö-tasoisen palkkauksen. Tulee huomioida myös se, miten sosiaalityöstä puhutaan; nähdäänkö sosiaalihuolto kulueränä vai investointina?

Tästä syystä Soiten nykyiset sosiaalityöntekijät ja sosiaalihuollon ammattihenkilöt on saatava pysymään kentällä. Silloin kun tarve sosiaalityölle on, on tärkeää, että riittävät ja lainmukaiset palvelut järjestyvät – myös ympärivuorokautisesti.

Soiten sosiaalipäivystäjät:

Tuija Haggrén,

YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

Camilla Jokela,

KM, laillistettu sosiaalityöntekijä

Irene Jylhä,

YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

Milla Karlsson,

YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

Saija Kivinen,

sosionomi AMK

Riitta Moghaddam,

PM, laillistettu sosiaalityöntekijä

Jenni Nikkilä,

YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

Mikko Ojala,

sosionomi AMK