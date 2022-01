Kino-Keskipohjanmaassa supersuosittu Mieheni vaimo

Sarja Mieheni vaimo jatkaa voittokulkua Mieheni vaimo. Ohjaus Inari Niemi. Käsikirjoitus Juuli Niemi. Kuvaus Päivi Kettunen. Pääosissa Pirjo Lonka, Sara Soulié, Bruno Baer, Ella Kangas. 8 jaksoa. K12. Yle TV1 su ja ma/Yle Areena.

Mieheni vaimo kerää kehuja ja katsojia sekä perinteisen television että suoratoiston puolella. Yleltä kerrotaan, että kokonaisluvut sekä tv-lähetyksistä että Areenasta ovat sarjan ensijaksolle jo melkein miljoona katselua.

Areenassa 8-osaisen sarjakokonaisuuden keskikatsojamäärä on 285 000, vaikka julkaisusta on kulunut vasta parisen viikkoa. Myös arvostelut ovat olleet pääasiassa kiittäviä.

”Mieheni vaimo on tekijäsisarusten Inari Niemen ja Juuli Niemen urien tähän saakka paras teos.” (KP TV-viikko 31.12.2021)

”Näyttelijäntyössä keskitytään tarkkaan pienieleiseen ilmaisuun, minkä etenkin Pirjo Lonka hallitsee loistavasti.” (Helsingin Sanomat 9.1.)

Erityisen iloisia ollaan oltu Pirjo Longan kantavasta pääosasta. Sosiaalisessa mediassa teatteriohjaaja Mikko Roiha postasi ylistystä: ”Lonka ansaitsee kaikki mahdolliset palkinnot. Valtavan monikerroksista näyttelemistä pelkällä läsnäololla.” (Facebook 12.1.)

Pirjo Lonka on tehnyt elokuvia ja sarjoja jo 1990-luvun alusta. Nyt taitavaksi tiedetty luottonäyttelijä on noussut myös tuotantojen pääosiin, Ylen Mieheni vaimon ohella myös C Moren poliisisarjassa Karkurit (2020). Hän on ollut kahdesti Jussi-ehdokkaana (Häiriötekijä, 2015 ja Tuntematon mestari, 2018) sekä kerran voittanut tv-Venlan (Ylikävely, 2008). Lonka on isossa roolissa myös Inari ja Juuli Niemen seuraavassa teatterielokuvassa Valoa, valoa, valoa, joka valmistuu tänä vuonna.

Suomalaistanskalainen Sara Soulié tiedetään filmeistä The Guardian Angel – Suojelusenkeli (2018) ja Metsäjätti (2020) sekä tv-sarjasta Paras vuosi ikinä (2020-21). Teinipoikaa esittävä Bruno Baer on kunnostautunut riparielokuvassa Eden (2020). Nuori näyttelijä on seuraavaksi mukana Alli Haapasalon keväällä ensi-iltaan tulevassa filmissä Tytöt tytöt tytöt. Kouluikäistä tytärtä näyttelevä Ella Kangas on ehtinyt esiintyä jo kahdessa tv-sarjassa ja vielä lastenelokuvassa Vilttitossuna.

Valtaosa on ihastunut Mieheni vaimoon koukuttuessaan sarjan äärelle. Mutta sorääniäkin on kuultu. Jotkut ovat pitäneet tv-tarinaa miellyttävänä, mutta liian viipyilevänä ja tasaisena, eivätkä ole jaksaneet katsoa minisarjaa loppuun.

Myös ammattikatsojat ovat esittäneet varauksia. ”Juonen intensiteetti alkaa kärsiä loppua kohden, kun jännite siirtyy enemmän perheen dynamiikkaan. Olennaisin olisi saatu sanottua huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin kahdeksassa 45-minuuttisessa jaksossa”, kirjoitti Laura Kytölä arviossaan. (HS 9.1.)

Omasta mielestäni alkutilanteen shokkipaljastus riittää kantamaan draamaa myöhempiinkin vaiheisiin, kriisistä aina seestymiseen ja lopun sovitukseen saakka. Ja pidin Mieheni vaimon verkkaisuudesta, sen keskittyneisyydestä. Sillä annetaan aikaa katsojan pohdinnalle.

Rooleista ja näyttelijäntyöstäkin saa nauttia rauhassa. Erityisesti sarjassa vielä korostuu Päivi Kettusen tarkkaan mietitty, nautittava kuvaus, joka suhtautuu kaikkiin tarinan henkilöihin tasapuolisesti ja tuo jokaisen näkökulmat esille.