Soiten alueella väestöä on rokotettu koronavirusta vastaan kolme kertaa pandemian aikana. Joukkorokotuksista vastaava Jukka Aro kertoo, että rokotteiden antaminen alkaa olla loppusuoralla.

– Suunnitelmissa on jatkaa rokottamista niin kauan kuin on tarpeen. Koko kevään ajan rokotteita on saatavilla, Aro sanoo.

Lapsia ei rokoteta joukkorokotuksissa vaan he menevät ajanvarauksen kautta terveydenhoitajan rokotettavaksi.

– Ehkä tuhat lasta tulee vielä rokotettavaksi, Aro arvioi.

Walk in -rokotuksissa on rokotustahti hidastunut Soiten alueella. Tammikuun ensimmäisenä viikkona rokotteita annettiin 6 000 kappaletta viikossa, seuraavalla viikolla 5 000 kappaletta. Tällä hetkellä luku on lähes 2 000 rokotetta viikossa.

https://infogram.com/digi-kolmen-rokotetta-sairaanhoitopiireittain-1hdw2jpkmq0mj2l?live

Tällä hetkellä rokotetaan työikäisiä kolmatta kertaa sekä toista kertaa nuoria aikuisia sekä 12–17-vuotiaita.

Rokotettavien joukossa on muutamia yksittäisiä tapauksia, jotka saavat ensimmäisen koronarokotuksen. Edelleen on mahdollista aloittaa rokotussarja, ja täyden rokotussuojan ottamista suositellaan.

Kolmas rokoteannos antaa kahta annosta paremman suojan vakavaa tautimuotoa vastaan.

– Rokotekattavuus on Keski-Pohjanmaalla hyvä. Ihmiset tulevat rokotettaviksi, joten loppukiitos kuuluu heille, Aro sanoo.

Kaikille ei anneta kolmatta rokoteannosta.

Suurin osa ihmisistä ei tarvitse suojan kannalta kolmatta annosta, jos he ovat sairastaneet koronataudin ja saaneet kaksi rokoteannosta. Näin todetaan THL:n ohjeissa.

Fakta Kolmas rokote Kolmas rokoteannos vähentää viruksen kiertoa väestössä ja antaa kahta annosta paremman suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Koska EU:ssa ei vielä ole myyntilupaa alle 18-vuotiaiden tehosteannoksille, THL suosittelee kolmansia annoksia toistaiseksi vain 18 vuotta täyttäneille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12–17-vuotiaille. Kolmannen rokotteen tarvitsevat tällä hetkellä etenkin vanhemmat ihmiset, sillä ikä on merkittävin vakavalle koronataudille altistava tekijä. Rokotteiden tarjoama suojateho näyttää myös heikkenevän iäkkäämmillä ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla ihmisillä muuta väestöä nopeammin. Kolmannet rokoteannokset vähentävät jonkin verran myös koronavirusinfektioiden määrää ja estävät muutaman kuukauden ajan tartuntoja leviämästä. Läpäisyinfektiot ovat kuitenkin yleisempiä kuin aiemmin, sillä omikronvariantti kiertää rokotteiden synnyttämää suojaa enemmän kuin aiemmat virusmuunnokset. Lähde: THL

Koronaan sairastunut saa Soiten alueella kolmannenkin rokotteen, jos syynä on matkustaminen tai jokin muu perusteltu syy.

– Monet Euroopan maat vaativat kolme rokotetta maahan pääsyyn. Rokotteita on riittävästi, joten kolmannen rokotteen saa, jos sitä haluaa, Aro sanoo.

Kahdesti rokotetun ja koronan sairastaneen kohdalla väliaika on sama kuin toisen ja kolmannen rokotuksen välillä. Lisäksi se on iästä riippuvainen, eli yli 60-vuotiailla väliaika sairastumisesta on 3 kuukautta ja alle 60-vuotiailla 4 kuukautta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa jatketaan rokottamista järjestämällä walk in -rokotuspäiviä kerran viikossa sekä rokotuksia ajanvarauksella.

Tammikuussa kahtena ensimmäisenä viikkona joukkorokotuksia oli joka päivä. Vielä ensi viikolla rokotuspäiviä on kaksi Ylivieskassa ja yksi muissa kunnissa.

– Saimme annettua suurimmat määrät kolmansia rokotuksia, kertoo hoitotyön johtaja Heidi Laitila.

Esimerkiksi Ylivieskassa kolmannen rokotteen on saanut 46 prosenttia yli 18-vuotiaista ja Sievissä yli 40 prosenttia.

Kolmas rokotus on antamatta noin 30 prosentille Kallion yli 18-vuotiaista asukkaista.

Edelleen annetaan myös ensimmäisiä ja toisia rokoteannoksia.

Koronan sairastaneiden kohdalla noudatetaan THL:n ohjeita, joten kolmannen rokotteen saa jos on erityinen syy tai merkintä tarvitaan koronapassiin.

– Sairastettu korona katsotaan kolmanneksi rokotteeksi, joten suojan takia sitä ei tarvitse ottaa.

Rokotustilanne on Laitilan mielestä hyvä Kallion kunnissa Ylivieskassa, Sievissä, Alavieskassa ja Nivalassa.

– Lasten rokottamista jatketaan. Niitä on annettu, mutta mitään ruuhkaa ei ole tullut, Laitila sanoo.