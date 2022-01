Koronaviruksen ilmaantuvuus jatkaa kasvuaan Soiten alueella. Soitessa on tällä viikolla tähän mennessä todettu 264 uutta koronatartuntaa; määrä on hiukan suurempi kuin viime viikolla samaan aikaan. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on juuri nyt 1335 / 100 000 ja 14 vrk aikana on todettu yhteensä 1033 koronavirustartuntaa.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kolme koronapositiivista potilasta.

Soiten koronavalmiusryhmä kertoi torstaina 27.1.2022 alueellisesta tilannekuvasta.