Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun korvaajaksi kansanedustaja, Husin ex-johtaja Aki Lindén

Helsinki

Perhe- ja peruspalveluministeriksi nousee kansanedustaja Aki Lindén (sd.). Lindén aloittaa tehtävässä jo ensi viikolla, sillä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) jatkaa sairauslomaansa ja jää äitiysvapaalle jo ensi viikon torstaina.

Lindén on ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka eläköityi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtajan tehtävästä vuoden 2018 päätteeksi. Ennen Husia hän johti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä vuodet 2001–2010.

Taustansa myötä Lindén tunnetaan puolueensa sote-osaajina. Hän on opiskellut lääketieteen lisensiaatin ja valtiotieteen maisterin tutkinnot.

Kansanedustajaksi siirryttyään Lindén on ehtinyt osoittaa kiinnostusta myös muuhun valtakunnanpolitiikkaan. Hän pyrki SDP:n varapuheenjohtajaksi ja puoluevaltuuston puheenjohtajaksi edellisessä puoluekokouksessa kesällä 2020, muttei tullut valituksi kumpaankaan tehtävään.

Tammikuun aluevaaleissa Lindén sai toiseksi eniten ääniä Suomessa. Hän jäi toisen turkulaisen, opetusministeri Li Anderssonin (vas.) taakse vajaalla sadalla äänellä.

SDP:n jäsen Lindén on ollut vuodesta 1994 alkaen. Hän lähti nuoruudessaan politiikkaan mukaan kommunistisen nuoriso- ja opiskelijaliikkeen kautta. Turussa asuva 69-vuotias Lindén on naimisissa, ja hänellä on kaksi lasta.

Eduskunnassa hän on jäsenenä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä hallintovaliokunnassa.

Kiuru palaa syksyllä

Perhe- ja peruspalveluministeri on toinen sosiaali- ja terveysministeriössä toimivista ministereistä. Tehtävä on tällä hallituskaudella ollut erityisen korostunut, sillä siinä on Kiurun voimin sorvattu niin sote-uudistusta kuin koronaepidemian hoitoa.

Kiuru kertoi ennen joulua olevansa raskaana, ja hän on jäämässä tämän vuoksi tauolle ministerin tehtävästä. Laskettu aika on maaliskuun lopulla, ja Kiuru on ennakoinut palaavansa tehtävään syyskuussa.

Tuuraajavalinnasta päätti SDP:n puoluevaltuusto. Päätöksessä korostui puolueen puheenjohtajan Sanna Marinin rooli. Marin teki ministeristä esityksen johtamalleen, aamupäivällä kokoontuneelle puoluehallitukselle, joka puolestaan teki esityksen puoluevaltuustolle. Puoluehallituksen jäsenet kertoivat ennakkoon, että esityksestä poikkeamista pidettäisiin hyvin poikkeuksellisena.