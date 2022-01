Kalajoelta kotoisin oleva lastenkirjailija ja kuvittaja Anne Vasko on ehdolla maailman suurimman lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajaksi – Käsityötekniikoita hyödyntävän Vaskon uusin hahmo on keppihevonen



Anne Vasko on syntyjään Kalajoelta.

Kalajoelta kotoisin oleva lastenkirjailija ja kuvittaja Anne Vasko on valittu ehdolle Astrid Lindgrenin muistopalkinnon saajaksi. Kyseessä on rahallisesti maailman suurin lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinto, sillä palkintosumma on viisi miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 500 000 euroa.