Väyläviraston investointisuunnitelmassa on valmisteltu Kokkolan rautatieaseman seudun kehittämistä. Tarkoituksena on rakentaa ratapihan alle pitkä tunneli rautatieasemalta laitureille sekä aina ratapihan toiselle puolelle Kosilaan. Junien laitureille noustaan alikulusta ja niihin rakennetaan myös hissit.

Aseman seudun uudistaminen maksaa noin 14 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa ja kaupungille on varattu myös osamaksajan rooli.

Rautatieaseman ja ratapihan uudistus noudattaa muualla toteutettua linjausta. Ylivieskassa kulku laitureille on jo tehty maan alta. Tarkoituksena on tietysti vähentää kiskojen ylittämistä ratapihalla. Rautatieliikennettä alikulku palvelee sikälikin, että se mahdollistaa pysäköinnin laajentamista ratapihan toiselle puolelle. Siitä onkin puhuttu ratapihan suunnittelun edetessä. Toiselle puolelle tuleva parkkipaikka vähentäisi asemarakennuksen läheisyyden pysäköintialueen ruuhkia. Näin helpottuisi myös matkustajia saattavien pääsy rautatieaseman välittömään läheisyyteen.

Kokkolassa ratapihan alikulku palvelee myös kaupungin keskustan sisäistä kevyttä liikennettä. Ratapihan toisella puolella ei ole välittömästi asuntoalueita, mutta ei esimerkiksi Kirkonmäkikään kaukana ole. Kun asuinalue tulee tavalla tai toisella liikennejärjestelyllä lähemmäs, moni jättää auton talliin ja hyppää polkupyörän selkään. Uusi alikulku lisää myös mahdollisuuksia toteuttaa kävely- ja pyöräretkiä aivan kaupungin ydinkeskustassa.

Väyläviraston mukaan ratapihasuunnittelu on käytännössä valmis. Nyt tarvitaan vain poliittinen päätös sen toteuttamiseen. Tahtoa tarvitaan siis eduskunnassa ja Kokkolan kaupungin valtuustosalissa. Vielä ei ole tiedossa, kuinka paljon Kokkolan kaupunkia pyydetään apuun 14 miljoonan laskun maksamiseen. Väylävirastosta kerrotaan, että kustannusten jakoa ei tempaista hatusta vaan laskennassa peilataan Kuntaliiton ja Väyläviraston sopimusta yhteisprojektien kustannusten jaosta.

Suomen valtio on viime vuosina vauhdittanut kiitettävästi erilaisia väylähankkeita. Kokkolan syväväylä paransi heti laivaliikenteen kannattavuutta ja lisäsi liikennemääriä. Rautateillä tehdyt parannustyöt ja junamatkustamisen olosuhteiden parantaminen eivät myöskään ole valuneet hukkaan. Jos rautatiet haluavat pysyä henkilöliikenteessä mukana, on olosuhteiden oltava kunnossa ja niitä tulee edelleen kehittää. Nyt on Kokkolan päättäjillä ja sen ystävillä eduskunnassa taas kerran vaikuttamisen paikka.

