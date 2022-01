Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Oliko omikron sittenkin pandemian päättävä tervetullut siunaus valepuvussa?

Astellaan ritisevällä jäällä, kun Brasilian populistipresidentti Jair Bolsonaron tahallisen provokatiivista lausuntoa edes varauksellisesti ymmärtää. Bolsonaro toivotti pari viikkoa sitten koronaviruksen omikronmuunnoksen ”tervetulleeksi” maahan. Maailman terveysjärjestö WHO:lta tuli välitön vastalause. Minkään kulkutaudin mikään versio ei ole tervetullut mihinkään. Näin asia tietenkin on.

Oli ”Tropiikin Trumpin” kärjistyksessä silti pointtinsa, joka pätee ympäri maailman, Suomeenkin. Omikron leviää likimain tuulen nopeudella, mutta aiheuttaa pääsääntöisesti oleellisesti lievempää tautia kuin vaikkapa edeltäjä deltamuunnos. Taistelu omikronin leviämistä vastaan on maailmanlaajuisesti hävitty. Se on osoittautunut yksinkertaisesti mahdottomaksi.

Kaksi asiaa tekee omikronista tavallaan ”siunauksen valepuvussa”. Virus leviää nopeasti läpi väestön, jota (rikkaissa maissa) samaan aikaan rokotetaan kolmannella piikillä. Yhteisvaikutus väestön immuniteettiin on se mikä nähdään Britanniassa ja Tanskassa. Rajoituksia ollaan poistamassa tai jo poistettu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viimeistään maaliskuussa kaikki lienee Suomessakin aivan toisin kuin nyt.Suomessa ensimmäisestä koronatapauksesta kerrottiin tasan kaksi vuotta sitten (29.1.2020). Nyt saatetaan vihdoinkin olla ratkaisevassa käännekohdassa.

Suomessakin ollaan rajoitusten purkamisen tiellä. Tosin valitettavan mutkikkaalla ja hitaalla. Arkijärjellä käsitettävä logiikkakin tahtoo hukkua hallituksen linjauksiin, sosiaali- ja terveysministeriön otteluun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, aluehallintoviranomaisten määräyksiin ja sairaanhoitopiirien koronanyrkkien muodostamaan hallinnolliseen sekamelskaan.

Mihin rajoituksia tarvitaan tilanteessa, jossa omikronin leviämistä ei voi estää? Hidastamisen kanssakin on niin ja näin. Ei liene aivan hirmuinen kärjistys väittää, että omikrontartunnalle minimissään altistuu kauppareissullaan. Jos jokainen maitokaupassa käynti aiheuttaisi omaehtoisen karanteeniin, perin hiljaisia olisivat kylätiet ja kaupunkien kadut.

Edelleen Suomen sairaaloissa on runsaasti koronapotilaita. Juuri sairaaloiden kantokyvyn turvaamiseksi omikronin leviämisen huippua koetetaan leikata. Onnistumisesta tosin ei ole mitään varmaa tietoa, kun läheskään kaikkia tartuntoja ei laboratorioissa varmisteta. Taistelua siis käydään tartuntojen leviämistä vastaan tilanteessa, jossa tartuntojen todellista määrää voi vain arvailla. Tehohoitoa tarvitsevien joukko tosin on viime aikoina huojentavasti harventunut. Se tiedetään varmasti.

On toki ymmärrettävää, että kaikkia yhteiskunnan rajoituksia ei pureta kertaheitolla. Yleisen lainkuuliaisuuden ja viranomaisten uskottavuuden säilyttämiseksi toimeen on tartuttava pian ja mahdollisimman ymmärrettävillä ratkaisuilla. Jos ravintola- ja tapahtuma-alan tekijät ja toimijat alkavat ymmärtää rajoituspolitiikkaa, ollaan otettu jättiaskel eteenpäin. Viranomaistoimintaa kohtaan syntyneen ns. luottamusvajeen palauttamisessa riittää tekemistä.

Yhä on muistettava, että suurten lukujen magialle ei omikromuunnoskaan ole immuuni. Kun tartuntoja on valtavat määrät, sekaan mahtuu myös kuolemanvakavaan tautiin johtavia tapauksia. Sen vuoksi rokotusten ottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ne eivät omikronin leviämistä juuri edes hidasta, mutta suojaavat hengenvaaralliselta sairastumiselta tutkitun tehokkaasti.

Erilaisten koronahörhöjen salaliittoteorioita tihkuvat väitteet ovat sekä harhaisia että vailla minkäänlaista todistusvoimaa. Netistä kyllä löytyy tukea vaikka sille, että maapallo onkin pannukakun muotoinen. Se ei silti tarkoita, että näin olisi.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.