Pääkirjoitus: Kehittyvään Ylivieskaan satsataan – Kaupunki haluaa kehittyä rivakasti kauppapaikkana

Ylivieska on kehittyvä kaupunki, jonka tulevaisuuteen selvästi uskotaan. Kauppa on se, joka monesta syystä on Ylivieskan vahvuus. Nyt Taanilan kaupunginosasta kehitetään uutta sisääntuloporttia ja erikoiskaupan keskusta kaupunkiin. Järkevää on hakea sellaisia palveluita, jotka täydentävät nykyisiä.

Mistä kaikesta onkaan kysymys. Muistissa on, että Ylivieskan kaupunki on tehnyt sopimuksen kehittämishankkeesta WasaGroupin kanssa. Taanilan aluetta ei kehitetä "pelkästään" ylivieskalaisille vaan lähiseutujen ihmisille ja kaikille ohiajaville.

Ylivieskan kaupunginjohtaja kertoo Keskipohjanmaalle, että alueelta odotetaan paljon. Tämän onkin Ylivieskalta yksi sellainen avaus, joka tukee kehittyvän kaupungin imagoa. Ylivieskassa on ymmärretty, että jos tarvitaan alueiden välistä yhteistyötä, myös kilpailu alueiden välillä on kovaa.

Kaupunginjohtajan mukaan Taanilan kehittäminen on yksi strategisista kehittämishankkeista. WasaGroupin kaltaisen kumppanin hyödyntäminen on järkevää – kaupungin ei tarvitse tehdä kaikkea itse. Ylivieskalaista kaavoituksen ketteryyttä ja ripeyttä on kehuttu ennenkin ja sen voi tehdä tässäkin tapauksessa.

Taanila ei ole kuitenkaan pelkkä kauppapaikka eikä siitä sellaista tule. Muun muassa koulu sekä liikunta- ja viheralueet ovat omiaan monipuolistamaan sitä. Kahden valtatien risteyskohtaan kehittyvän alueen vahvuuksiin kuuluvat vilkkaat liikenneväylät, jotka suorastaan luonnostaan tuovat kävijöitä alueelle.

Fiksua on luonnollisesti sekin, että palvelutarjoamaa mietittäessä ei hankita kilpailijoita esimerkiksi keskustan kivijalkakaupoille vaan kaikilla toimijoilla on mahdollisuutensa. Ylivieskan toisella laidalla on Savarin liike- ja teollisuusalue isoine marketeineen ja Ylivieskan ydinkeskustassa puolestaan ovat kivijalkamyymälät. Taanilasta ei haluta tehdä näiden alueiden kilpailijaa.

