Pääkirjoitus: Mediaa tehdään myös lapsille ja nuorille – Parhaillaan vietetään Uutisten viikkoa

Nyt vietetään koulujen ja uutismedian yhteistä mediakasvatuksen teemaviikkoa, Uutisten viikkoa. Viikon aikana kannustetaan keskusteluun luotettavan tiedon ja vastuullisen journalismin merkityksestä. Tässäkin lehdessä on vastuullisen journalismin merkki.

Tällä viikolla lapset ja nuoret kaikkialla Suomessa perehtyvät mediaan. Keskipohjanmaan vaikutusalueella paikallislehdet ja Keskipohjanmaa ovat digitaalisina näköislehtinä vapaasti luettavissa. Tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua myös sellaisten aikuisten, jotka eivät ole lehden tilaajia.

Vuoden 2022 Uutisten viikko kannustaa lapsia, nuoria ja aikuisia perehtymään oman kotikuntansa uutismedioiden tarjontaan. Kampanja painottaa paikallisuuden merkitystä kaikille alueen asukkaille, yrityksille ja paikallisyhteisöjen toimijoille. Liiton mukaan keskeiset näkökulmat liittyvät luotettavaan paikallisjournalismiin.

Miksi sitten on tärkeää tietää oman kotipaikkakuntansa asioista? Tämä on aihe, josta kouluissa voidaan tällä viikolla keskustella. Toimituksessa ajatellaan, että jokaisen ihmisen on hyvä tietää, millaisia asioita omassa lähiympäristössä tapahtuu ja kuka niistä päättää. Kuka päättää vaikkapa siitä, kuinka paljon rahaa kouluruokaan käytetään tai minkälaiset mahdollisuudet omassa kotikunnassa on harrastaa.

Suomalaiset uutismediat tekevät työtään noudattaen Journalistin ohjeita. Julkisen Sanan Neuvosto on koko media-alan itsesäätelyelin, joka ottaa kantaa siihen, miten hyvin Journalistin ohjeita noudatetaan. Yksi tärkeä asia on faktojen tarkistaminen.

Toimituksissa mietitään joka päivä, mistä aiheista juttuja tehdään, millaisia kuvia julkaistaan ja ketä juttuihin haastatellaan. On tärkeää tuoda esiin erilaisten ihmisten näkemyksiä ja antaa myös lasten ja nuorten äänen kuulua. Myös lukijat voivat kirjoittaa lehteen mielipidekirjoituksia. Niitä julkaistaan printtilehden lisäksi digitaalisesti verkossa ja uutissovelluksessa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.