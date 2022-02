Pyhäjärveltä kotoisin oleva Alpo Aaltokoski nähdään keskiviikkona lavalla Tanssin talon avajaisissa – Ylen televisioima gaala huipentaa vuosikymmenten työn valtakunnallisesti merkittävässä projektissa



Next

Navigatio on Alpo Aaltokosken sooloteos vuodelta 2016.

Navigatio on Alpo Aaltokosken sooloteos vuodelta 2016.

Tanssitaiteilija ja koreografi Alpo Aaltokoski jo kuka on nähnyt lähietäisyydeltä Tanssin Talon nousun. Se on tapahtunut aivan konkreettisella tasolla, sillä hänen työtilansa sijaitsevat Helsingin Kaapelitehtaalla, jonne myös Tanssin talo on rakennettu.