Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on tulossa tällä tietoa hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunta, henkilöstöjaos hallituksen alaisuuteen tai varsinaisena henkilöstölautakuntana sekä turvallisuus- ja pelastuslautakunta. Lisäksi valtuusto valitsee lakisääteiset tarkastuslautakunnan, kansalliskielilautakunnan ja aluevaalilautakunnan. Aluehallitus ja -valtuusto päättävät varsinaiset kovat asiat eli palvelutason ja palveluiden verkoston.

Näin siis valmisteleva toimielin Vate ja Keski-Pohjanmaan poliittinen seurantaryhmä ovat linjanneet. Parhaillaan väännetään paikkajaosta ja myöhemmin siirrytään luottamushenkilöiden valintaan.

Mutta palataanpa tuohon rakenteeseen. Ainakin Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle suunnitellut rakenteet pelottavat. Pelottavat demokratian vinkkelistä. Varsinkin eräs vaaleissa hyvin menestynyt vihreää väriä vaaliva puolue (ei vihreät) on mainostanut, että maakuntauudistus on nimen omaan uudistus, jossa demokratia on kaiken yläpuolella. Siksi piti järjestää vaalit. Hyvä että järjestettiin. Mutta eivät vaalit ole ainoa demokratiaa määrittävä mittari. Demokratian mitta on siinä, pääsevätkö vaaleilla valitut edustajat ja rannalle jääneet todella vaikuttamaan päätöksiin.

Onko valtuutettujen vaikutusvalta todellista ja konkreettista. Tohdin epäillä. Epäillä sitä, että kun hallintosäännöstä päätetään, luovutetaan valtaa virkamiehille. Jo lainsäädäntö lähtee siitä, että valtuusto päättää vain ylätason ja hallitus hieman tätä konkreettisemmat asiat. Valtuusto päättää talousarviosta ja strategiasta, ei paljon muusta. Arvoisat valtuutetut; nöyrä pyyntöni olisi, että katsoisitte laista kohtaa muut valtuuston päätettäväksi annettavat asiat. Hallintosäännössä valtuusto voi vaatia itselleen yhtä jos toista konkreettista päätettävää, jos se sitä vain haluaa. Muussa tapauksessa valtuusto on vain asioiden sivusta seuraaja.

Itse olisin niin häjy valtuutettu, että vaatisin kansalta saamieni äänien nimissä mahdollisuutta sanoa viimeinen sana muun muassa siihen, mitä palveluita ja milloin esimerkiksi Lohtajan, Toholammin ja Lestijärven sote-keskuksista on saatavissa ja vaatisin myös valtakirjan näiden palveluiden muuttamiseen. Silloin minä olisin sellainen päättäjä, millaista demokratiassa päättäjällä tarkoitetaan.