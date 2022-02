Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Jälleen hyvä onnistuminen – "Joskus on päivänselvää jo etiketin perusteella, että nyt saa testata hyvän viinin."

Viiniarvio

Cono Sur Single Vineyard 8 Grapes 2019, Chile, 14,98 €

Joskus on päivänselvää jo etiketin perusteella, että nyt saa testata hyvän viinin. Toki etiketistä syntyy selkeä ennakkokäsitys jos tuottaja on chileläinen Cono Sur ja viini on tehty kahdeksasta erilaisesta punaisesta rypäleestä. Tarkemmin katsottuna kyseessä on aika ranskalainen rypälesekoitus, suunnilleen samanlaista voisi löytää jostain Languedocista.

Cono Sur 8 Grapes tuoksuu vahvasti kypsille tummille marjoille, mustaherukalle, mustikalle ja karhunvatulle. Nenässä on myös vähän yrttisyyttä ja mausteisuutta, mutta onneksi siedettävä määrä makeutta. Cabernet Sauvignon on selkeimmin tunnistettavissa, mutta muut rypäleet eivät juurikaan erottaudu tuoksussa.

Maku on hyvin intensiivinen heti alusta, vahva marjaisuus hallitsee, mustaherukka ja kypsä tumma kirsikka päällimmäisenä, mutta mukana on aavistus lakritsaa ja hieman pippurisuutta. Chilen oma Carmenère tuo pienen eksoottisen lisämaun, mutta harmillisesti hienon Mourvèdren osuus on niin pieni, ettei se erotu. Lampaan jauhelihapihvien kanssa keskitason parkkihapot asettuivat ja muutenkin kyseessä on monipuolinen punaviini liharuualle. Kokonaisuutena kahdeksan rypäleen maku on tasapainoinen, tosin vielä nuorehko. Silti jälkeen hyvä esitys Cono Surilta ja osoittaa miksi kyseessä on Chilen paras tuottaja.