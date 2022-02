Koronaviruksen ilmaantuvuus jatkaa kasvuaan Soiten alueella. Soitessa on tällä viikolla tähän mennessä viranomaistestien perusteella todettu jo yli 300 uutta koronatartuntaa; määrä on jonkin verran suurempi kuin viime viikolla samaan aikaan. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 1583 / 100 000 ja 14 vrk aikana on todettu yhteensä 1 200 koronavirustartuntaa Soiten testauksessa. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kuusi koronapositiivista potilasta.

Soite tiedotti eilen alueen uudesta karanteenikäytännöstä, eli useiden muiden sairaanhoitopiirien tavoin myös Soiten alueella on luovuttu laajamittaisesta eristyspäätösten tekemisestä.

Eritys- ja karanteenipäätöksiä tehdään jatkossa ainoastaan tapauskohtaisesti sote-yksiköt priorisoiden.

Kotitestausta suositellaan ensisijaisena menetelmänä koronavirustartunnan selvittämiseen. Kotitestausta suositellaan kaikille, joilla on hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Kotitesti suositellaan toistamaan uudestaan muutaman päivän kuluttua, mikäli hengitystieinfektion oireet jatkuvat.