Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Yhdessä luotu Zone B

★ ★ ★

Zone B. Ohjaus Juho Kuosmanen, Siiri Halko ja Khadar Ahmed, 2022 Yle Areena

Jos sarjan alussa tehdään saippuafutiskenttä, on sillä pelattava viimeisessä jaksossa. Tsehovilainen sääntö sitoo Zone B:n seitinohutta tarinaa. Kokkolasta stadiin muuttanut Dono Montana (Salah Isse Mohamed) ryhtyy Dionin (Michael Miguel Nguema) ja Omarin (Said Aushev) manageriksi ja hankkii räppäreille sympatiaa orpopoikina. Hän keksii duolle nimenkin: Big Booties and Banana Shakers. Mielessä pyörivät raha, autot – ja muijat. Kaveriporukan tyttö Tiana (Amira Rchidi) ei vaikutu.

Perusjuoni on teinisarjoissa nähty, viimeksi ruotsalaisessa Eaglesissä ja norjalaisessa Blankissa. Suomalainen Sekasin kunnostautui myös kolmannen kautensa maahanmuuttajataustaisten stoorilla. Zone B syntyi näyttelijä-nuorisotyöntekijä Omar Abdin kokoamista itähelsinkiläisnuorten ideoista. Pääkäsikirjoittajan ohella kirjoittajina toimivat Juho Kuosmanen ja Siiri Halko. Kolmas ohjaaja on Khadar Ahmed, lennokas kuvaus Max Smedsin.

Minisarja olisi yhtenäisempi, jos sama ohjaaja vastaisi kaikesta (Mieheni vaimo, Jälkeläiset). Vaikea silti kuvitella teosta, johon usean ohjaajan käyttö sopisi niin hyvin kuin tähän. Zone B uhkuu kollektiivin voimaa. Pääosassa on joukko, ei yksilöt. Kiinteän, mutta irtonaisena leijailevan ystäväparven keskelle puhkeavat konfliktit ratkotaan tauottoman puhemyllyn jauhamina, levottoman läpänheiton oheistuotteena.

Oscar-voittaja Daniel Kaluuya sanoi haastossa, että mustana oleminen ja rasismi eivät ole synonyymejä. ”Valkoiset kysyvät minulta, miten rasismi voidaan ratkaista. Miksi minulta eikä valkoisilta?” Helsingin Itäkeskuksen nuorista kertova Zone B kysyy sarjana samaa. Se ei keskity ongelmiin, rasismiin, huumeisiin – tai seksiin. Niitä ovat teinisarjat täynnä. Kaveripiiri riittää ainekseksi. Zone B panee parhaat päällimmäiseksi Seitsemän veljeksen tavoin: ”Koira vieköön, hyvä kuitenkin täällä päällimmäisenä keikkuu, ja tämän elämän retkutus käy laatuun, käypä se.”