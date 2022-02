Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Taksikuski ompi maanteiden kuningas

★ ★ ★ ★

Taxi Driver. Ohjaus Park Joon-Woo, 2021 Sub su 6.2./mtv-palvelu

Ei se Scorsesen Taksikuski! Silti tiukkaa meininkiä. Eteläkorealaiset osaavat sarjat ja elokuvat. Iskevä ja virkeän visuaalinen Taxi Driver perustuu sarjakuvaan.

Jaksot tuovat mieleen vanhan ajan television komedialliset vakoojaseikkailut. Rainbow-taksifirman kellarissa on Lepakkoluola, jossa autot tuunataan Bondin Q:n tyyliin turbokuntoon. Taksikuski on kuin Robin Hood, joka auttaa uhreja ja kostaa väärintekijöille. Tilanteet toistuvat kaavamaisina, mutta sehän on viihdesarjan suosion perusta. Kerronta on taitavaa ja kokeilevaakin.