Peking

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen matkustaa Pekingin olympialaisista Suomeen perheensä vakavan terveystilanteen vuoksi. Juuso Toivola ottaa valmennusvastuun välittömästi olympialaisissa.

Toivola oli jo aiemmin nimetty päävalmentajaksi ensi kaudesta alkaen, koska Mustonen ei enää tämän kauden jälkeen jatka maajoukkueen päävalmentajana. Toivola on toiminut Naisleijonien apuvalmentajana koko Mustosen vuonna 2014 alkaneen päävalmentajajakson ajan ja tuntee joukkueen pitkältä ajalta.

– Tilanteen vakavuuden huomioon ottaen päätös oli minulle helppo. Tällä hetkellä minua tarvitaan kotona, Mustonen viestitti Suomen olympiakomitean tiedotusosaston kautta.

– Joukkue jää hyviin käsiin, vaikka poistun paikalta. Pyydän myös perheellemme yksityisyyttä tässä tilanteessa.

Suomi hävisi torstaina avausottelussaan Yhdysvalloille 2–5 ja kohtaa lauantaina Kanadan.

Tilanne oli tiedossa

Suomen jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurmisen mukaan Mustosen tilanne oli jo ennalta tiedossa, ja asiaa varten oli olemassa suunnitelma, jos tilanne Suomessa pahenee. Mustonen tiesi poistumisestaan jo ennen torstain ottelua, mutta halusi säilyttää joukkueen latauksen ja valmentaa ottelun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Naisleijonat matkusti Pekingiin jo viime viikolla, voitti sunnuntaina harjoitusottelussa Kiinan 3–1 ja sai tämän viikon perjantaina tietää päävalmentajan ennenaikaisesta paluumatkasta Suomeen.

– Tietysti heti ensimmäisenä Pasille, koko joukkue toivottaa ei toivotussa tilanteessa tsemppiä. Joukkue toivoo, että kotona asiat etenevät oikeaan suuntaan ja järjestyy. Uskon, että paitsi Naisleijonat myös koko Suomen joukkue on hengessä mukana ja Pasin tukena, Suomen olympiajoukkueen johtaja Mika Lehtimäki kertoi ylimääräisessä tiedotustilaisuudessa.

– Samaan aikaan meillä on kisat käynnistynyt, tehtävä edessä, ja fokus pitää pitää siinä, että Naisleijonat kykenee pelaamaan hyvän turnauksen ja menestymään. Staffi (valmennustiimi), joka meillä täällä on, on kokenut ja tehnyt pitkän taipaleen Pasin kanssa ja tietää toimintatavat ja Juuson päävalmentajana. Joukkue on erittäin hyvissä käsissä, Lehtimäki painotti.

"Kriisitilanteista ja poikkeuksellisista tilanteista on monesti kasvanut voittavia joukkueita"

Naisleijonat on menestynyt hyvin Mustosen kahdeksan päävalmentajakauden aikana. Hyväntuulisen ja valoisaa otetta joukkueeseen luovan Toivolan rooli apuvalmentajana on myös ollut suuri, kun Suomi on edennyt joka kerta arvokilpailujen välieriin ja jäänyt vain 2016 MM-kilpailuissa mitalitta.

Naisleijonat on saavuttanut MM-hopeaa, olympiapronssin ja kolme MM-pronssia Mustosen komennossa ja tavoittelee Pekingissä kultaista huipennusta Mustosen keväällä päättyvälle päävalmentajakaudelle.

Nurminen on Mustosen ja Toivolan esimies Suomen jääkiekkoliitosta. Toimitusjohtaja tietää tilanteen vaikeuden, mutta luottaa Toivolan pitkän kokemuksen auttavan.

– Tilanne on varmasti haasteellinen, mutta huomioiden Juuson kokemus ja persoona ja johtoryhmän ja joukkueen tiiviys. Kriisitilanteista ja poikkeuksellisista tilanteista on monesti kasvanut voittavia joukkueita. Uskomme, että näin tapahtuu tälläkin kertaa, Nurminen kertoi tiedotustilaisuudessa.