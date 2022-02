Kunniakommodori Per-Ole Holm täyttää 90 vuotta: Pitkä purjehdusura alkoi jo 8-vuotiaana

Per-Ole Holm, ystävien ja purjehduskavereiden kesken lyhyesti ”P-O” aloitti pitkän purjehdusuransa 8-vuotiaana 13-vuotiaan kipparin, Lars Sundqvistin, gastina SSJ:n 50-vuotisregatassa kotikaupungissaan Pietarsaaressa. P-O kirjoitti ylioppilaaksi, kävi armeijan ja opiskeli Helsingin Hankenilla diplomiekonomiksi.

Vastavalmistunut P-O aloitti työuransa isännöitsijänä ja kuljetuspäällikkönä Oy Julius Tallberg Ab:ssa. Työn lisäksi P-O:ta ja Tallbergin perhettä yhdisti yhteinen kiinnostus - purjehdus. P-O liittyi jäseneksi Nyländska Jaktklubbeniin ja Helsingin vuosina hän purjehti parhaimmiston gastina useissa eri veneluokissa.

Helsingin vuosien jälkeen Holmin perhe muutti vuonna 1962 Kokkolaan, jossa P-O aloitti elämäntyönsä toimitusjohtajana autoliike Oy Auto-Haro Ab:ssa. Vapaa-ajallaan hän purjehti ”Zuit-Zait” nimisellä Viklallaan.

Erityisesti Viklaluokka on ollut aina lähellä P-O:n sydäntä. Hän on omistanut useita Vikla-veneitä ja harrastus vei kansainvälisiin kilpailuihin ja tehtäviin. P-O on napannut Viklaluokassa monia palkintosijoja mm. kaksi kultaa ja kaksi pronssia Vikla joukkue-SM kisoissa. P-O:n ensimmäinen kansainvälinen kisa oli vuonna 1965 ”Imma” Björndahlin gastina Albatross IV:llä Las Palmasissa.

Yhteydet Kansainväliseen Viklaluokkaan, SCIRA:an, johtivat organisaation hallitustehtäviin. Vuonna 1989 P-O vastaanotti SCIRA kommodorin, eli organisaation puheenjohtajan tehtävän, joka huipentui Viklaluokan MM-Regattaan Japanin Karatsussa.

P-O on ollut 25 vuotta Kansainvälisen Purjehdusliiton (ISAF) tuomarina lukemattomissa kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Hänellä on ollut useita luottamustoimia Suomen Purjehtijaliitossa vuosina 1969–1995. P-O on myös toiminut kotiseuransa, nyt 150 vuotta juhlivan Gamlakarleby Segelförening rf:n, GSF, kommodorina vuosina 1969–83.

Vuosien varrella SCIRA Past Commodore, Suomen Viklaliiton kunniajäsen, Gamlakarleby Segelförening rf:n kunniakommodori Per-Ole Holm on palkittu useilla diplomeilla ja ansiomerkeillä.

P-O on ollut aktiivinen muillakin saroilla. Hän on toiminut Keskuskauppakamarin hallituksen jäsenenä vuosina 1983–97. Hän oli yksi aloitteentekijöistä ja ensimmäinen puheenjohtaja kun Vaasan-, Pietarsaaren seudun- ja Keski-Pohjanmaan kauppakamarit yhdistyivät Pohjanmaan kauppakamariksi.

P-O oli Ruotsin konsuli vuosina 1989–2003. Hän oli myös perustamassa Kokkola-Hakalax Rotaryklubia tammikuussa 1971 ja on ollut jäsen siitä lähtien. Klubin presidenttinä hän toimi vuosina 1976-77.

Varsinaisen työuran jälkeen P-O on toiminut hallituksen puheenjohtajana perheyrityksessä, jonka toimiala sittemmin on vaihtunut matkapuhelinten ja kodinelektroniikan jälleenmyyntiin.

Juhlapäiväänsä 6.2.2022 P-O viettää yhdessä perheensä kanssa. Halutessa voi muistaa P-O:n 90-vuotispäivää maksamalla lahjoituksen GSF:n nuorisorahastoon, jonka hän perusti täyttäessään 50-vuotta: GSF, Kommodor Holms juniorfond, FI46 1745 3000 2659 77. Ystävällisesti merkitkää viestikenttään ”P-O 90“.

Christian Wiklund

GSF Past Kommodor