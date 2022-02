Taaperoiden kirjoissa on tunteita ja arkisia tilanteita – Keskipohjanmaan videosarjassa lukuvinkkejä 3-6-vuotiaille antaa kirjastovirkailija Maija Sundell

Taaperoikäiset eli noin 3–6-vuotiaat ovat ohittaneet vauvaiän, mutta eivät vielä itse lue. Lukuhetket tarkoittavat heille ääneen lukemista ja kuvakirjojen katselemista yhdessä aikuisen kanssa. Taaperoikäisten lasten kirjallisuudessa on tarjolla hyvin laaja kirjo erilaisia aiheita. Tällä kertaa videoon valittiin kärjeksi erilaiset tunteet.

– Tunteiden käsittely ja niiden kanssa pärjääminen on tärkeää lapselle, mutta ihan aikuisenakin, sanoo Kokkolan kaupunginkirjaston kirjastovirkailija Maija Sundell.

Kirjallisuuden kautta lapselle voidaan osoittaa, että vaikeistakin tunteista on lupa puhua eikä niiden kanssa tarvitse jäädä yksin.

Sundell arvioi, että lastenkirjallisuudessa käsitellään melko paljon haastavia tilanteita ja tunteita. Myös positiivisille tunteille on kuitenkin sijansa. Sundell näyttää esimerkiksi Ninka Reitun Oma rakas supernapa -kirjaa, jossa käsitellään sitä, miten monipuolisia ja erilaisia ihmisten kehot ovat.

– Kirjoissa voidaan myös käsitellä arkisia tilanteita, kuten päiväkotia tai hammaslääkärissä käyntiä. Tai pikkusisaruksen tuloa perheeseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuvitus on taaperoille suunnatuissa kirjallisuudessa tärkeää. Sundellin mielestä sille ei voida asettaa mitään erityisiä vaatimuksia – tärkeintä on, että se saa kiinnostumaan kirjasta.

– Kannattaa antaa lapsen itsekin valita, mikä häntä kiinnostaa. Joskus kuvitus ei aikuista innosta, mutta lapselle se voikin olla tosi mieluinen. Ainakaan ei kannata valita pelkästään omia lapsuuden suosikkeja, Sundell sanoo.

Sundell seuraa lastenkirjallisuutta työnsä takia, mutta hän on myös pitänyt kirjallisuusblogia kymmenen vuotta. Hän arvioi, että tuona aikana julkaistun lastenkirjallisuuden määrä ei ole ainakaan vähentynyt.

– Lapset ovat tärkeä kohderyhmä.

Sillä, onko kirjan kirjoittaja tai kuvittaja kotimainen vai ulkomailta, ei Sundellin mielestä ole lastenkirjoissa väliä. Ainoastaan silloin, kun käsitellään jotakin arkipäivän asiaa, saattaa löytyä eroja eri maiden käytäntöjen välillä.

– Mutta lapsia se ei haittaa. Siitähän voi oppia uutta, Sundell toteaa.

Sukupuolijaottelua taaperoiden kirjoissa on Sundellin mielestä ilahduttavan vähän. Tietylle sukupuolelle suunnatut kirjat tulevat vastaan enemmänkin kouluikäisten kirjoissa.

Kokkolan kaupunginkirjastossa suosituimmat kirjasarjat on laitettu esille omiin hyllyihinsä. Näihin kuuluvat esimerkiksi Miina ja Manu sekä Mauri Kunnaksen kirjat.

– Jos kirjassa on jotain TV:stä tuttuja hahmoja, ne ovat aina suosittuja. Ryhmä Hau -kirjoja meillä ei paljon kirjastossa näy, koska ne ovat koko ajan lainassa. Samoin Disney-hahmoista kertovat kirjat menevät hyvin, Sundell kertoo.

Sundell kannustaa kaikkia aikuisia lukemaan lapsille, omalla tavallaan.

– Lukeminen ei ole mikään suoritus. Aina lapsi ei jaksa keskittyä kuuntelemaan, ja se on ihan ok. Joskus voi vain selailla kirjaa, ja ainakaan ei tarvitse osata eläytyä kaikkiin kirjan hahmoihin.

Tärkeää on, että lukeminen on lapsen ja aikuisen läheinen, yhteinen hetki, jossa on aikaa.

– Siinä välitetään rakkauden tunnetta. Samalla lapsi oppii uusia asioita ja sanavarasto kehittyy. Illalla lukeminen saattaa rauhoittaa unille, tosin silloin kirjavalintaan täytyy vähän kiinnittää huomiota, Sundell vinkkaa.

Lukemista löytyy kirjastojen laajoista valikoimista. Korona-aika on vähentänyt tai kokonaan lopettanut hyllyjen välissä oleskelun, mutta kun korona toivottavasti joskus väistyy, sille on taas mahdollisuus. Kokkolan kirjaston lastenosastokin pääsee tuolloin oikeuksiinsa. Jo nyt valmiina on kengätön alue, jossa pienet lapset voivat ryömiä ja kontata ruohomatolla. Tulossa on myös sademetsäseinä ja hyllyjäkin uusitaan.