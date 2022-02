Lukijan mielipide: Suomettumisen varjo

On hämmästyttävää havaita kuinka pitkä on suomettumisen varjo. Yhden sukupolven, siis kahdenkymmenenviiden vuoden ajan Suomen kansalle kerrottiin vain, että Nato on suuri saatana ja Suomen on kysyttävä ulko- ja puolustuspoliittisiin kannanottoihin lupa Moskovasta. Osa kansastamme näyttää olevan vieläkin sitä mieltä, ilman kummempia perusteluja, vaikka aivopesu loppui yli kolmekymmentä vuotta sitten.

Nykyisen avoimen internetin aikana on paljon esimerkkejä kuinka nopeasti valetieto leviää ja kuinka herkästi ihmiset sen uskovat. Lähin ajallisesti ja fyysisesti paha esimerkki on koronarokotevastaisuus. Samat ihmiset, jotka ovat ottaneet kaikki muut rokotteet mukisematta ajallaan, eivät hyväksy koronapiikkiä, koska joku kouho kyläkauppias hengenheimolaisineen pani nettiin liikkeelle valetiedon rokotteen tarpeellisuudesta ja osa kansasta uskoo sen.

Tämänkin esimerkin valossa on edesvastuutonta ehdottaa kansanäänestystä Natoon liittymisestä. Kansalle ei mitenkään voida välittää asiasta riittävästi oikeaa tietoa, koska valetietoa on tarjolla rajattomasti ja se näyttää uppoavan osaan kansasta kuin kuuma veitsi voihin.

Presidenttiehdokas Niinistö sanoi ennen vaaleja, kysyttäessä Natosta, kannattavansa kansanäänestystä. Minä en millään usko, että hän arvostaisi edustuksellista demokratiaa niin vähän, se oli vaalitekninen lausahdus, ei todeksi tarkoitettu.

Jos ministerit tai kansanedustajat esittävät kansanäänestyksen järjestämistä Nato- asiasta, se on vastuunpakoilua ja edustuksellisen demokratian halveksintaa.

Pekka Vilkuna

veteraanikansanedustaja