Pääkirjoitus: Kirkonkin kannattaa muuttua, kun ihmiset tarvitsevat erilaista palvelua ja omien arvojen kuuntelemista

Kirkon jäsenmäärän muutokset ovat joka vuosi uutisia. Yleensä uutisen kärki on kirkon jäsenmäärän lasku. Toisaalta tiedetään, että ensimmäinen koronavuosi loivensi eroamisten määrää verrattuna edellisvuosiin.

Keskipohjanmaan vaikutusalueella kirkkoon kuulutaan ahkerasti. Luvut ovat toista luokkaa kuin Suomessa keskimäärin. Perinteisellä alueella seurakunnan jäsenyys on lähes selviö. Herätysliikkeiden suuri määrä on yksi syy.

Näillä seuduilla seurakunnan jäseniä on jopa yli 90 prosenttia ihmisistä. Suomalaisista kirkkoon kuuluu 66,5 prosenttia eli aika moni ei kuulu. Kirkkoon liitytään usein kasteen kautta. Kunkin seurakunnan jäsenmäärään vaikuttavat muutto, kirkosta eroaminen, kuolema ja seurakuntaan liittyminen. Kirkosta eroamisen syyt ovat monenlaiset. Useita kertoja on nähty isompia aaltoja, kun kirkon piirissä tai sen lähellä on otettu kantaa tärkeisiin arvoihin konservatiivisesti. Tällaisia ovat naispappeus ja avioliitto samaa sukupuolta olevien kesken.

Nyt on näköpiirissä havainto, jonka mukaan kirkosta olisi erottu myös seurakuntien otettua kantaa koronarokottamisen puolesta. Samaan aikaan esimerkiksi pohjalaismaakunnissa on kuntia, joissa on rokottamattomia enemmän kuin muualla. Kalajoen seurakunnan kirkkoherra Kari Lauri ei löydä yhtä yhteistä nimittäjää viime vuoden kirkosta eroamisille (KP 6.2.). Seurakunta on esiintynyt koronarokotusten kannattajana ja siitä on kirkkoherran mukaan tullut jonkin verran palautetta.

Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö tulkitsee Keskipohjanmaassa kirkon työntekijän tuntoja sanomalla, että esimerkiksi Kokkolan kirkosta eroamisten lukema on hurja. "Emmekö ole onnistuneet tehtävässämme?"

Itsekritiikkiin voi olla syytä, mutta kysymys on laajemmasta kehityksestä kuin yhden seurakunnan toimista. Mutta ilman muuta Kokkolassa on näkynyt voimakas kahtiajako kappalaisvalinnan aiheuttaman ristiriidan vuoksi. Kaikki eivät tunne itseään tervetulleeksi raastavan valintaprosessin ja valitusrumban sävyttämään seurakuntaan.

Kalajoen rovastikunnan lääninrovasti, Haapajärven kirkkoherra Kari Tiirola näkee kirkon roolin vakauttajaksi ja henkiseksi tueksi vaikeina aikoina (KP 6.2.). Koronan aiheuttamissa tiukoissa tilanteissa on ollut tarvetta myös kirkon aineelliselle avulle. Esimerkiksi Haapajärvellä on annettu diakonia-apua kymmenille perheille, jotka eivät ole tukea aiemmin tarvinneet.

Kirkon kiinnostavuutta arvioidaan usein kirkossakäymisen perusteella. Yksi mittari se varmasti onkin, mutta seurakunnan työ on paljon monitahoisempaa kuin ehkä tiedetäänkään. Monien ihmisten elämässä kirkko tulee mukaan ripillepääsyn yhteydessä, häissä, hautajaisissa ja kastetilaisuudessa. Lapsi- ja nuorisotyö, diakonia tai vaikkapa perheneuvonta tunnetaan kenties huonommin.

On vaikea kuvitella, etteikö kirkon ja seurakuntien työlle ja ihmisten kohtaamiselle olisi kysyntää aikana, jolloin aika monien ihmisten tukiverkostot ovat kaukana tai ne puuttuvat kokonaan. Ihmisten henkinen, hengellinen ja taloudellinenkin hätä on tosiasia.

Maailma muuttuu ja kirkon on muututtava sen mukana tai ainakin ymmärrettävä, että maailma ja ihmiset muuttuvat. Yhä harvempi tekee tavan vuoksi mitään. Myös arvomaailman on kohdattava.

