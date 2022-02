Pääkirjoitus: Turhautuneiden ihmisten reagointia ei kannata liioitella, muttei vähätelläkään – Kokkolalaisvaltuutettu sattui iltakävelylle Convoyn keskellä

Convoy Finlandin mielenosoitus on Suomessa uudenlainen ilmiö, ja sen ympärillä riittää muutakin pohdittavaa kuin isot liikennehäiriöt Helsingin keskustassa. Työtään tekeviin toimittajiin kohdistuva fyysinen häiritseminen on tuomittava ilmiö. Turhautuneiden ihmisten sekoilemisen taustalla on monenlaisia voimia. Mielenosoituksen järjestäjän nimeä ei ole ainakaan toistaiseksi julkistettu.

Ympäri Suomea osallistujia kerännyt mielenosoitus vastustaa siis koronarajoituksia ja -toimenpiteitä. Se vaatii myös bensan hintaan helpotusta ja hallituksen eroa.

Lauantaina alkuillasta poliisi määräsi Eduskuntatalon edustalla käynnissä olleen Convoy Finland 2022 -mielenosoituksen päättymään ja väkijoukon hajaantumaan. Poliisi perusteli tiedotteessaan asiaa sillä, että järjestäjä ei ole saattanut mielenosoitusta lainmukaiseen tilaan eikä ole pyynnöstä siirtänyt sitä Kansalaistorille, joka oli mielenilmaukselle sovittu paikka.

Ilmiönä ikävä on poliisin twiitissään kertoma tieto, että väkijoukosta oli heitetty soihtuja sekä lumipalloja ja ammuttu ilotulitteita poliisia kohti. Poliisi on kertonut epäilevänsä mielenosoittajia muun muassa niskoittelusta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Paikallisesti herättää kysymyksiä se, että kokkolalainen kansanedustaja, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas nähtiin Convoyn mielenosoituksessa perjantai-iltana. Hän oli Iltalehden mukaan paikalla siinä vaiheessa, kun poliisi alkoi neuvotella mielenosoittajien kanssa siirtymisestä Kansalaistorille. "Kuvio on se, että virkavalta haluaa, että jengi menee sinne missä on ilmoitettu eli Kansalaistorille", yritti Peltokangas ohjeistaa mielenosoittajia. Iltalehden tiedusteluun Peltokangas vastasi olleensa "rouvan kanssa iltakävelyllä". Melkoinen sattuma, täytyy sanoa.

Kokkolan kaupunginvaltuutettu Peltokangas kampanjoi aluevaaleissa bensan hinnalla eli yhdellä Convoy-mielenilmauksen teemoista. Peltokangas keräsi merkittävän suuren äänimäärän eikä asiaan näyttänyt vaikuttavan, että hyvinvointialueiden toiminnassa bensan hinnasta päättäminen ei ole varsinaisesti keskiössä.

Keskipohjanmaa ei ole saanut Peltokankaalta kommentteja puhelimitse tai tekstiviestitse yrityksistä huolimatta (ainakaan tämän kirjoituksen julkaisemiseen kello 12 mennessä sunnuntaina).

Lisäksi poikkeuksellista Suomessa on viikonloppuna nähty journalisteihin kohdistettu häiritseminen. Ylen mukaan MTV:n lähetystä yritettiin häiritä. Lisäksi Ylen toimittajaan ja kuvaajaan kohdistui sanallista ja fyysistä häirintää. Suomessa on viime vuosina keskusteltu toimittajien kokemasta painostuksesta, mutta fyysinen uhka on hyvin harvinaista eikä sitä pidä missään tapauksessa hyväksyä.

Mielenosoituksen merkitystä on arvioitu jo viikonlopun aikana monella taholla. Epäyhtenäisen joukon liikehdintä voi jäädä loppujen lopuksi vaatimattomaksi. Tyytymättömien ihmisten vastuuttoman lietsomisen seurauksia ei kuitenkaan pidä sivuuttaa vaikkei tapahtumia kannata liioitellakaan.

Tiina Ojutkangas

