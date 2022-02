Lukijan mielipide: Hyödytön kansanosa

Alussa oli korona ja meille sanottiin: tahdomme suojella vanhoja, hauraita ihmisiä, tämän vuoksi on välttämätöntä, että asetamme rajoituksia ja suljemme yhteiskunnan toimintoja.

Nyt on korona, jonka leviämisvauhti on tuhatkertainen. Hallitus ja kansalaisten enemmistö on päättänyt: on oikea hetki purkaa kaikki rajoitukset. Olisin samaa mieltä, ellen kuuluisi siihen joukkoon, joka syntymävuotensa ja sairauksiensa perusteella, saa kuulla että koronakuolemat ovat huomattavasti lisääntyneet kaltaisteni ryhmässä.

Ihan vain tuli mieleen, että onko tässä tehty arvovalinta, joka tarkoittaisi sitä, että "hyödytön kansanosa" asetetaan uhrialttarille, koska kaikki muut tahtovat takaisin elämän nautintoihin.

Markku Laitinen