Pia Räihälän kolumni: Draamaa lintulaudalla – Ei siinä käydä rauhanneuvotteluja eikä Nato tule apuun

Lintulaudan elämää on hauska seurata, ja kotipihani ruokintapaikalla on talvisin kova hässäkkä. Keltasirkut pelmahtavat parvena ruokatunnille, ja fasaanit köpöttelevät yleensä noin kymmenen linnun porukalla putsaamaan sen, mitä pienemmiltä siivekkäiltä on tippunut maahan. Tälle talvelle ne saivat myös oman ruokintamökkinsä, joka on sirkkujenkin suosiossa.

Oravien kisailua ei poikkeuksellisesti ole tänä talvena juuri nähty. Viisaammat tiesivät kertoa, että niillä riittää nyt käpyjä metsässä. Tai ehkä ne hiiltyivät siitä kun vaihdoin lintujen ruokinta-automaatin sellaiseen, josta ne eivät saa kantta irti. Oravilla oli tapana kynsiä kansi pois ja sukeltaa pää edellä pönttöön. Viime talvena ne kyllästyivät irrottelemaan aina takaisin paikoilleen aseteltua kantta ja veivät sen lopulta mukanaan niin kauas, ettei sitä ole sen koommin nähty. Huonostihan siinä kävi, kun uusi automaatti olikin oravaturvallinen.

Eräänä päivänä joulukuussa lintujen ruokarauha rikkoutui brutaalisti. Pihan poikki viiletti matalalla lentävä tumma hahmo kuin nuoli. Pikkulinnut räpiköivät kauhuissaan mikä minnekin, ja fasaanit kaahottivat rääkyen lähimmän pensaikon suojiin.

Kun paniikin aiheuttaja päätti lentonsa koivun oksalle, se osoittautui varpushaukaksi. Patsasteli aikansa tarkkailemassa elottomaksi käynyttä pihaa ja jatkoi sitten muualle saalistamaan.

Huokaisin helpotuksesta, mutta liian varhain. Uutenavuotena haukka veteli keltasirkkua vatsaansa ikkunan alla, ja muutama päivä myöhemmin pihalta löytyivät fasaanin jäännökset.

Tuntui kurjalta houkutella siivekkäitä ruokinnalla pihapiiriin, kun ne sitten pääsivätkin hengestään. Ei ruokintaa silti hennonut lopettaakaan keskellä kylmintä talvea, joten ruokintamökkiä siirrettiin vielä paremmin puiden suojiin. Ei auttanut: viime viikolla todistimme taas yhden keltasirkun päätymistä haukan suihin.

Mutta olen päättänyt hylätä turhan hentomielisyyden. Haukka on hieno lintu, eikä ole helppoa silläkään talven kylmyydessä ja pimeydessä. Niin se luonto toimii: ilmahyökkäys voi iskeä pikkulintuihin hetkenä minä hyvänsä, ei siinä käydä rauhanneuvotteluja eikä Nato tule apuun.

Joten meillä nyt sitten ruokitaan sekä pikkulintuja ja fasaaneja että siinä sivussa haukkaa. Ikkunasta pukkaa ehtaa luontodokumenttia.

Ensi syksynä ehkä kuitenkin otamme tuttavan vinkistä vaarin ja pystytämme ruokinnan suojaksi muutaman kuusentaimen. Vähän pitää haukallekin olla haastetta.