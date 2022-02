Kewatecin uuden veneen nimeksi tuli Asterix, koska sen norjalainen omistajakin on voimakas ja lyhyt



Kewatec on toimittanut uuden kalastusveneen Pohjois-Norjan Honningsvågiin kalastaja Jim Nikolaisenille. Vene on malliltaan Norcraft 1099–470, joka on suunniteltu verkkokalastukseen ja kuningasrapujen pyyntiin.