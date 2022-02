Koronatilanne Englannissa on rauhoittunut ja rajoituksia on poistettu, mutta pandemia ei ole ohi – myös pääministeri Boris Johnsonin toiminta on herättänyt epäluottamusta, kirjoittaa kokkolalainen Riikka Savela "Vuosi Englannissa" -blogissaan



1 Maskipakko ei ole enää Englannissa voimassa, mutta osa julkisen liikenteen matkustajista pitää edelleen maskeja. Kuva Kings Crossin asemalta Lontoossa. EPA/NEIL HALL Previous Next

Koronatilanne on hiukan rauhoittunut viime vuoden lopusta, ja sen seurauksena koronarajoitukset ovat melkein täysin kadonneet Englannissa. Maskipakko ei ole voimassa, tapahtumiin ei ole juurikaan rajoituksia, eikä etätyöskentelyä enää suositella.