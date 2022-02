Hytti nro 6 jäi kalkkiviivoilla ulos Oscar-gaalasta: Kokkolalaisen Juho Kuosmasen ohjaama elokuva pääsi 15 ehdokkaan shortlistille muttei viiden lopullisen ehdokkaan joukkoon



Valitettavasti suomalaiselokuvaa ei tälläkään kertaa nähdä Oscar-gaalassa. Viisi ulkomaista mukaan valittua elokuvaa ovat Drive My Caar, Flee, The Worst Person in the World, The Hand of God sekä Lunana: A Yak in The Classroom.