Oscar-ehdokkuutta ei tullut, mutta elokuvayhtiö Aamun toimitiloissa kilisteltiin silti maljoja: "Olimme todella kovassa seurassa", antaa tuottaja Jussi Rantamäki tunnustusta kilpailijoilleen



Valitettavasti suomalaiselokuvaa ei tälläkään kertaa nähdä Oscar-gaalassa. Viisi ulkomaista mukaan valittua filmiä ovat Drive My Car, Flee, The Worst Person in the World, The Hand of God sekä Lunana: A Yak in The Classroom.